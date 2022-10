von (ps/cak)

Grund für den steigenden Benzinpreis ist der weiterhin hohe Rohölpreis von 94,45 US-Dollar pro Barrel. "Ein Anstieg um mehr als sieben Prozent im Vergleich zum letzten Freitag", so der ADAC in einer Pressemitteilung.

In Karlsruhe geht der Preis für Diesel und Benzin nach oben

So stieg der Durchschnittspreis für Benzin in Karlsruhe gegenüber dem Vorwochentag um vier, in Baden-Baden um sieben und in Pforzheim um drei Cent an. Während der Diesel in Baden-Baden und Pforzheim im Schnitt auf demselben Preisniveau blieb, wurde der Kraftstoff in Karlsruhe durchschnittlich um sechs Cent teurer.

Eine Tankstelle im bayerischen Rosenheim. | Bild: Uwe Lein/dpa

Wie die wöchentliche Kraftstoffpreisuntersuchung des ADAC Nordbaden e.V. zeigt, wurden die Benzinpreise in Karlsruhe im Vergleich zum letzten Freitag um zwei bis sieben Cent angehoben. Bis zu 14 Cent mehr kostete der Liter an den Stationen in Baden-Baden.

Preiserhöhungen um bis zu acht Cent gab es in Pforzheim. Der Durchschnittspreis für Super E10 lag an den beobachteten Markentankstellen in Karlsruhe bei 1,862 Euro, in Baden-Baden bei 1,927 Euro und in Pforzheim bei 1,857 Euro.

Während die Anbieter in Karlsruhe ihre Dieselpreise um drei bis neun Cent erhöht haben, gab es an den Zapfsäulen in Baden-Baden eine Preiskorrekturspanne um minus sieben bis plus zwei Cent gegenüber vergangenem Freitag.

Dieselpreis bleibt bei über zwei Euro

In Pforzheim wurde der Kraftstoff mehrheitlich einen Cent günstiger. Im Schnitt wurde Diesel an Markentankstellen in Karlsruhe für 2,037 Euro, in Baden-Baden für 2,027 Euro und in Pforzheim für 2,077 Euro angeboten. Beim Benzin gab es das größte Sparpotential am Freitagmorgen in Baden-Baden.

Hier lagen zwölf Cent Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter. Beim Diesel konnten Autofahrende bei einer Differenz von acht Cent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot vor allem in Karlsruhe sparen.

Hier die am Freitagmorgen ermittelten Höchst- und Tiefstpreise: