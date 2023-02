Karlsruhe vor 1 Stunde

Werden Reinigungskräfte in Karlsruhe ausgenutzt? Stadtverwaltung äußert sich zu SWR Artikel

Reinigungskräfte arbeiten "unter Druck, unter Tarif, unter Mindestlohn". Genau das beklagt eine anonyme Quelle in einem Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR) vom 28. Februar. Inzwischen hat die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Auch im Gemeinderat soll das Thema am 28. Februar diskutiert werden.