"Wir wünschen Kap auf seinem weiteren Weg alles Gute und drücken dem Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe die Daumen, dass Kap auch bei Ihnen so erfolgreich die Eisbärenpopulation stärkt", sagte Zoo-Direktor Guido Westhoff am Mittwoch in Hamburg.

Kap wurde 2022 Vater

Drei Jahre lebte das Eisbärenmännchen im Tierpark Hagenbeck. Der Grund für seinen Besuch: Seine Gene und die damit einhergehende Entscheidung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), Eisbärin Victoria und Kap als genetisch besonders wertvolle Raubtiere zu verpaaren.

Kap kommt in die Fächerstadt zurück. | Bild: Zoo Karlsruhe/Timo Deible

Nachdem mehrere Paarungen zunächst erfolglos blieben, klappte es im vergangenen Jahr: Victoria wurde trächtig und zog sich in den Wintermonaten in ihre Höhle zurück, wo sie am 19. Dezember ein gesundes Eisbärenmädchen zur Welt brachte.

Karlsruhe Eisbär-News im Karlsruher Zoo: Tschüss Kap - und Hallo Charlotte und Blizzard! Das könnte Sie auch interessieren

Nun darf Kap seine Gene erneut weitergeben und sich mit weiteren Eisbärenweibchen paaren. Hagenbeck folge damit der EEP-Empfehlung, das imposante Eisbärenmännchen in seinen Heimatzoo nach Karlsruhe zurückzugeben.