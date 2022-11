von (ps/cak)

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit der Integration der Voi-Scooter in die regiomove-App nun eine weitere, umweltfreundliche Mobilitätsoption anbieten können. Mit den Elektrorollern kann man sich in Karlsruhe flexibel fortbewegen. Insbesondere in Ergänzung zum dicht getakteten ÖPNV sind die Roller eine prima Möglichkeit, komfortabel die erste und letzte Meile zurückzulegen und auf das Auto zu verzichten", sagt Frank Pagel, Projektleiter von regiomove beim KVV in einer Pressemitteilung.

Buchung per App

Die Buchung eines Voi-Scooters über die regiomove-App sei laut KVV einfach: Nach einem kurzen Update der App können die Roller über das bereits bestehende Nutzer-Konto ausgeliehen werden. In der App findet man in der Kartendarstellung alle Scooter auf einen Blick. Durch Klick auf das QR-Code-Symbol öffnet sich der QR-Code-Scanner.

Einfach mit dem Handy den Code am Scooter scannen, die Buchung bestätigen und schon wird der Roller für die Fahrt freigeschaltet. Nach der Fahrt muss der Nutzer nur noch einen sicheren Abstellort in der Betriebszone finden und die Buchung in der regiomove-App beenden. Für das Entsperren des Scooters ist eine Grundgebühr in Höhe von zurzeit 50 Cent zu entrichten. Anschließend berechnet Voi eine Gebühr von 19 Cent pro Minute.

Für die Nutzung von E-Scootern hat die Stadt Karlsruhe bestimmte Betriebszonen definiert, in denen dann auch der Ausleihvorgang beendet und der Roller abgestellt werden muss. Diese Parkzonen werden auch in der regiomove-App angezeigt und auch vom Scooter automatisch erkannt.

Die Roller sind so abzustellen, dass stets eine freie Gehwegbreite von mindestens 1,60 Metern gewährleistet wird. Außerhalb dieser Bereiche gilt für die Roller ein Parkverbot – hierbei handelt es sich um Fußgängerzonen, Grünflächen, Haltestellen und stark frequentierte Flächen in der Innenstadt.