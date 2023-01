Der Ärger der Karlsruher Bürger über Vodafone geht in die nächste Runde. Nach dem jüngsten ka-news.de-Artikel über einen größeren Internetausfall des Mobilfunkanbieters in Knielingen, meldeten sich in der Folge erneut mehrere Leser, die über ähnliche Probleme klagen.

Doch der Reihe nach: Mitte Dezember meldeten drei ka-Reporter aus Knielingen einen Internetausfall, den Vodafone gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Insgesamt waren 618 Haushalte betroffen.

Laut Vodafone wurde der Schaden repariert und die Haushalte waren ab Dienstag (13. Dezember) wieder am Netz. Markus Hamburger - einer der ka-Reporter aus Knielingen - bestätigt die Angaben von Vodafone in einer Mail am besagten Datum gegenüber ka-news.de

Oder doch noch Probleme in Knielingen?

Andere Erfahrungen hat Katharina Janata - ebenfalls aus Knielingen - gemacht. Auch sie war von dem Ausfall der 618 Haushalte betroffen, allerdings funktionierte bei ihr bis zum 17. Dezember kein Internet und TV.

"Wir haben leider nach wie vor kein Internet und sind seit einer Woche aufgeschmissen", schreibt sie in einer Mail. Ihren Angaben nach hätte ihr Vodafone am Telefon bestätigt, dass das Problem noch nicht behoben wurde.

Neubaugebiet "Am Storchennest", am Storchennest. Im Hintergrund Knielingen 2.0 | Bild: Tim Carmele

Neben den Berichten aus Knielingen meldet sich auch Heike Fischer aus Mühlburg bei der ka-news.de-Redaktion. Auch Sie berichtet in einer Mail vom 21. Dezember von Internetausfällen die ihrer Meinung nach durch Wartungsarbeiten entstanden seien. Ihr Anbieter: Vodafone.

"Wir bekommen seit 8. Dezember erzählt, dass es an irgendwelchen Relais in den Verteilerkästen liegt, plötzlich bekamen wir gesagt, dass gar keine Störung mehr vorliegt, was natürlich nicht stimmte, jeden Tag 'was Neues, aber nicht mal ein Techniker war da", schreibt Fischer.

Ein Callcenter-Mitarbeiter habe ihr dann berichtet, dass das Problem nicht an ihrem Haus läge. "Ich habe vor lauter telefonieren mit dem Callcenter schon ganz graue Haare", Fischer abschließend.