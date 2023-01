Stuttgart vor 1 Stunde

Wieder Warnstreiks bei der Post - Beschäftigte von verdi legen auch in Karlsruhe die Arbeit nieder

Die Zustellung von Briefen und Paketen im Südwesten stockt den zweiten Tag in Folge. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag zu einer Ausweitung der Warnstreiks in Brief- und Paketzentren aufgerufen.