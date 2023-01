von Lea Lange

Wenn der Schnee so langsam fällt können nicht nur die Skier, sondern auch die Schlitten ausgepackt werden. So sollte man sich auch in diesem Jahr nicht den Spaß beim Rodeln nehmen lassen und einen Sprung in die kühle Landschaft wagen.

Unsere vier Ausflugstipps sind von Karlsruhe alle gut zu erreichen. Der erste Aufenthalt beginnt im Hochschwarzwald in der Ortschaft Feldberg.

Rodeln auf den Altglashütten

Entfernung von Karlsruhe: 175 Kilometer

Rodelstrecke: 150 Meter

Adresse: Schwarzenbachlift Altglashütten, Schwarzenbachweg 17, 79868 Feldberg

Um nicht jedes Mal erneut mit dem Schlitten den ganzen Weg hochlaufen zu müssen, kann man diesen ganz bequem mit einem Schlittenförderband nach oben fahren.

Bild: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit dem Auto dauert die Fahrt circa zwei Stunden und fünfundvierzig Minuten, während mit der drei Stunden eingeplant werden muss. Direkt am Skilift gibt es einen Parkplatz, der ausreichend Platz bietet.

Eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Skilifts gibt es leider nicht. Jedoch benötigt man nur 13 Minuten, um von der Haltestelle Altglashütten-Falkau zum Zielort zu gelangen.

Rodelhang Ruhestein am Rod Nationalpark

Entfernung von Karlsruhe: 73 Kilometer

Rodelstrecke: 200 Meter

Adresse: Ruhestein 4, 72270 Baiersbronn

Mit 200 Metern Rodelstrecke, gehört diese Option von Schlittenfahrten zu den kürzeren, die in dem Artikel vorgestellt werden.

Bild: Arne Kolb

Anfahrt und Parkkmöglichkeiten

Die Fahrt mit der Bahn dauert ungefähr zweieinhalb Stunden und kann mit der Busverbindung X45 an der Endhaltestelle Nationalparkzentrum Ruhestein aussteigen. Falls der ein oder andere lieber mit dem Auto fährt, sollte man mindestens eine Stunde einplanen.

Parkplätze stehen am Rodelhang kostenlos zur Verfügung. Falls hier keiner mehr frei sein sollte, gibt es im näheren Umkreis des Skigebietes nicht ausreichend Parkplätze.

Das Highlight

Diese Rodelstrecke hat eine Besonderheit, welche all die anderen nicht besitzen. Nach einem ertragreichen Tag mit vielen Schlittenfahrten, kann man diesen mit einem Besuch im Nationalpark verknüpfen und die Natur dieser Region noch besser kennenlernen.

Rodeln beim Notschrei

Entfernung von Karlsruhe: 160 Kilometer

Rodelstrecke: 100 Meter

Adresse: Rodelhang am Notschrei, Paßhöhe Notschrei, 79254 Oberried

Neben der Länge der Rodelstrecke, beträgt die Höhe nur 12 Meter und ist damit ideal, auch für kleine Kinder, welche die Freuden des Schlittenfahrens gerade für sich entdecken.

Anfahrt und Parkplätze

Wer gerne zu dieser Rodelbahn reisen möchte, sollte sich auf eine über zweistündige Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Karlsruher Hauptbahnhof startend einstellen. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, mit dem Auto anzureisen, was ungefähr zwei Stunden dauert.

Der mit Schnee bedeckte Feldberg ist im Morgenlicht zu sehen. | Bild: Silas Stein/dpa/Archivbild

Die Autofahrer haben Glück, denn es befindet sich ein Parkplatz direkt an der Rodelbahn und steht kostenfrei zur Verfügung. Ebenso ist die Entfernung der Haltestelle für die Bahnfahrer nur 250 Meter vom Skilift entfernt.

Preise

Tageskarte ab 9 Uhr

Kinder: 23 Euro

Erwachsene: 36 Euro

Tageskarte ab 11 Uhr

Kinder: 19 Euro

Erwachsene: 32 Euro

Zwei-Stunden-Karte (ab dem Kauf gültig)

Kinder: 13 Euro

Erwachsene: 22 Euro

Drei-Stunden-Karte (ab dem Kauf gültig)

Kinder: 15 Euro

Erwachsene: 26 Euro

Vier-Stunden-Karte (ab dem Kauf gültig)

Kinder: 18 Euro

Erwachsene: 28 Euro

Karte für zwei Tage

Kinder: 40 Euro

Erwachsene: 68 Euro

Einzelfahrt

Kinder: 3.50 Euro

Erwachsene: 4 Euro

Transportförderband mit 10 Fahrten

Kinder und Erwachsene: 12 Euro

Wichtig zu wissen ist, dass die Tageskarten nicht auf andere Personen übertragbar sind und die Karten im Allgemeinen als Chipkarten vergeben werden. Für diese wird ein Pfand von drei Euro mit einberechnet.

Gastronomie

Im Gletscher Stühle kann nach einem ereignisreichen Tag auch mal die Seele baumeln lassen und bei einem heißen Glühwein den Ausklang des Tages genießen.

Doch nicht nur Glühwein steht auf der Getränkekarte, sondern auch andere Heißgetränke. Hinzu kommt, dass warme Speisen serviert werden. Bei einem guten Essen kann man sogar noch einmal den Blick auf die Piste richten.

Rodelbahn Bernau Hochtal im Schwarzwald

Entfernung von Karlsruhe: ungefähr 185 Kilometer

Mit 3.5 Kilometern Rodelstrecke, gehört die "Rodelbahn von der Krunkelbach-Hütte bis zum Ortsteil Hof" zu den längsten des Schwarzwaldes. Es gibt jedoch noch eine weitere Rodelbahn, welche eine Strecke von 300 Metern hat und liegt direkt an einem Skilift in Spitzenberg bei Innerlehen.

Das Berggasthaus Krunkelbach-Hütte liegt auf 1.294 m oberhalb des Bernauer Hochtals und ist beliebter Treffpunkt für Winterwanderer und Rodelbegeisterte. Hier startet auch die 3,5 km lange Schlitten-Abfahrt ins Bernauer Tal hinab. | Bild: Michael Arndt

An der Passhöhe Rotes Kreuz gibt es sogar drei andere Rodelbahnen, die nicht zu unterschätzen sind. Bernau hat also ein sehr breites Angebot, was das Schlitten fahren betrifft und spricht mit Sicherheit jede Altersgruppe an.

Besonders interessant ist jedoch die 3.5 Kilometer lange Strecke. Um zur Krunkelbachhütte zu gelangen, kann man sich auf eine Fahrt mit dem "Pistenbully-Taxi" freuen.

Der Treffpunkt befindet sich beim Skilift Hofeck (Hofeckweg 4, 79872 Bernau im Schwarzwald) und bringt die Menschen zum gewünschten Zielort. Von der Krunkelbachhütte mit einer Höhe von 1.294 Höhenmetern dauert es nicht lange, bis man per Schlitten im Ortsteil Hof ankommt.

Anfahrt und parken

Zirka zwei Stunden und fünfundvierzig Minuten ist der idyllische Ort Bernau mit dem Auto entfernt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht die Fahrt mit vier Stunden schon deutlich länger. In der Nähe des Skiliftes Hofeck, bei dem auch das Pistenbully-Taxi zur Krunkelbachhütte abfährt, befindet sich ein Wanderparkplatz.

Übernachtungsmöglichkeiten

Adresse: Krunkelbachweg 10, 79872 Bernau im Schwarzwald

Für die Besucher, welche aus einer größeren Entfernung anreisen, gibt es die Möglichkeit in der Krunkelbach-Hütte zu übernachten. Denn sie ist nicht nur das Ziel des Pistenbully-Taxis, sondern auch ein Berggasthaus.

Das Winterwetter lockte zahlreiche Touristen. | Bild: Matthias Bein/dpa

Es stehen verschiedene Zimmergrößen wie Doppelbettzimmer, aber auch Zimmer mit Drei, Vier oder Acht Betten zur Verfügung. Preislich liegen diese zwischen 54 und 232 Euro zuzüglich Frühstück und werden pro Zimmer abgerechnet.

Öffnungszeiten: Das Gasthaus hat Sonntags bis Freitags von 10 bis 18 Uhr und Freitags bis Samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Hingegen die Küche Speisen nur von 11 bis 17 Uhr anbietet.

Adresse: Rathausstraße 18, 79872 Bernau im Schwarzwald

Wer keine Lust auf die frische Bergluft hat, kann auch mit seinem Wohnmobil zum Wintercampingplatz direkt in Bernau anreisen. Die Kapazität des Campingplatzes umfasst etwa 20 Stellplätze und kann per Telefon (07675/160030) für die Dauer des Aufenthalts gemietet werden.

Besonders praktisch ist die Nähe zu diversen Lebensmittelgeschäften (300 Meter Entfernung), zur Post sowie zu den Rodelbahnen und Skiliften.