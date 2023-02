Stuttgart vor 54 Minuten

Vogelgrippe breitet sich aus: Trotz Geflügelpest zunächst keine landesweite Stallpflicht

Trotz neuer Vogelgrippe-Fälle im Südwesten will das zuständige Ministerium derzeit keine landesweite Stallpflicht für Geflügel. Da es sich bisher nicht um ein flächendeckendes Seuchengeschehen handle, seien die Voraussetzungen für eine sogenannte Aufstallungsordnung nicht gegeben, hieß es im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart am Freitag auf dpa-Anfrage.