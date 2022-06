von (ps/cak)

Durch die vom Bund beschlossene Energiesteuersenkung wären Preissenkungen beim Benzin um etwa 35 Cent möglich. Noch schlechter sehe es laut ADAC beim Diesel aus, hier kostet der Liter in Karlsruhe im Schnitt zehn Cent weniger als vor einer Woche, jedoch stiegen die Preise in Baden-Baden durchschnittlich um acht und in Pforzheim um knapp vier Cent. Durch den Tankrabatt wären Preissenkungen um etwa 17 Cent möglich.

Senkung in Karlsruhe bis zu 26 Cent

Die Anbieter in Karlsruhe hätten ihre Benzinpreise gegenüber letztem Freitag um zwölf bis 26 Cent gesenkt. In Baden-Baden kostete der Liter fünf bis 12 Cent weniger und in Pforzheim gab es Korrekturen um minus 15 bis minus 17 Cent. Im Durchschnitt kostete Super E10 an den beobachteten Markentankstellen in Karlsruhe dann 1,868 Euro, in Baden-Baden 1,912 Euro und in Pforzheim 1,924 Euro.

Die Preise für Kraftstoffe werden am Mittwoch um kurz nach Mitternacht an einer Tankstelle angezeigt. | Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Diesel kostete am Freitagmorgen in Karlsruhe bis zu 14 Cent weniger als vor einer Woche. In Baden-Baden waren dagegen Preiserhöhungen um bis zu elf Cent und in Pforzheim um drei bis vier Cent zu beobachten. Angeboten wurde der Kraftstoff dann an den beobachteten Markentankstellen in Karlsruhe im Schnitt für 1,929 Euro, in Baden-Baden für 1,992 Euro und in Pforzheim für 2,012 Euro.

"Die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise verstärkt nach Angaben des ADAC den Eindruck, dass die Mineralölkonzerne derzeit ordentlich Kasse machen möchten. Zwar steigen die Preise an den Tankstellen vor Feiertagen oder langen Wochenenden meist durch eine steigende Nachfrage an, der Rohölpreis rechtfertigt aber dennoch das weiterhin hohe Preisniveau nicht. Am Freitagmorgen notierte die Nordseesorte Brent bei etwa 117 US-Dollar und war damit etwas günstiger als am letzten Freitag. Zudem kommt an den Tankstellen in der Region inzwischen immer mehr steuerreduzierter Kraftstoff an", so der ADAC in einer Pressemitteilung.

ADAC appelliert

Vor diesem Hintergrund appelliert der ADAC erneut an die Mineralölkonzerne, den Tankrabatt eins zu eins an die Verbraucher weiterzugeben. Auch abseits des Tankrabatts sieht der Club noch ein großes Potential für Preissenkungen bei beiden Kraftstoffen.

Ab 1. Juni gibt es Steuerentlastungen für Benzin und Diesel. | Bild: Hannes P. Albert/dpa

Hier die am Freitagmorgen ermittelten Höchst- und Tiefstpreise (an Marken- und Freien Tankstellen) für Super E10, Super E5 und Dieselkraftstoff:

