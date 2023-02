Es ist etwa 8.40 Uhr als ein maskierter Mann die Congress-Apotheke in der Ettlinger Straße in der Karlsruher Südstadt betritt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Räuber durch die Geschäftsräume der Apotheke direkt in den Personalbereich und entwendete dort das Arzneimittel. Vor Ort ist Patrick Kwik, Inhaber der Apotheke.

"Mir geht es gut", sagt Kwik im Gespräch mit ka-news.de. Angst habe er während des Überfalls keine gehabt. "Ich musste ja vernünftig bleiben und einen klaren Kopf bewahren", sagt er. Warum ein Mensch Methadon stehle, sei für ihn aber unbegreiflich. "Jeder, der das Medikament braucht, um von einer Sucht loszukommen, bekommt es vom Arzt verschrieben". Selbst der Weiterverkauf des Medikaments sei daher "absoluter Blödsinn", so Kwik.

Der Grund: Während eines sogenannten Substitutionsprogramm würden Betroffene von ihrem Arzt einen Ersatzstoff erhalten. Durch die Einnahme dieses Medikaments soll es den Abhängigen wieder möglich sein, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. "Das kann dann eben zum Beispiel Methadon sein. High wird man davon aber nicht", so der Apotheken-Chef.

Auch beim Überfall auf eine Apotheke am Mittwochnachmittag in Rheinstetten wurden Medikamente gestohlen. "Ob es sich bei den gestohlenen Medikamenten ebenfalls um Methadon oder ein anderes Betäubungsmittel handelt, können wir aufgrund laufender Ermittlungen derzeit nicht beantworten", sagt Dennis Krull vom Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage von ka-news.de.

Laut Pressemitteilung der Polizei wurde bei dem Überfall in Rheinstetten eine 55-jährige Apothekerin "mit einem Messer oder Schlagstock bedroht". Auf Anfrage wollte sich die Apotheke zu dem Vorfall nicht äußern. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Für Menschen mit Suchtproblemen bietet zum Beispiel die Stadt Karlsruhe in der Kaiserstraße 64 eine Anlaufstelle an. Die Jugend- und Drogenberatung richtet sich an Personen, die illegale Drogen konsumieren sowie deren Bezugspersonen. Sie bietet neben Beratung auch eine Vermittlung in weiterführende Hilfe an.

Seit Dezember 2019 befindet sich außerdem ein Drogenkonsumraum in Karlsruhe, ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Dieser befindet sich in einem umgebauten Nebenraum der Anlauf- und Kontaktstelle "getIN" in der Kriegsstraße 76. Dort bekommen Abhängige professionelle Hilfe angeboten und können mitgebrachte Suchtmittel unter hygienischen Bedingungen vor Ort konsumieren.

Ebenso bietet die AWO Ambulanz die Behandlung mit zugelassenen Substitutionsmitteln wie Methadon, L-Polamidon und Buprenorphin an. Weitere Infos dazu gibt es unter: www.awo-karlsruhe.de