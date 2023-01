Karlsruhe vor 1 Stunde

Raubüberfall in Südstadt-Apotheke: Maskierter Mann klaut einen Liter Methadon

Zum Ziel eines Raubüberfalls wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8.40 Uhr, die Apotheker in der Ettlinger Straße in Karlsruhe. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Mann das Personal mit einem "sägeähnlichen Werkzeug" und flüchtete anschließend mit einem Liter Methadon. Die Polizei prüft, ob der Fall womöglich mit einem anderen Apotheken-Überfall in Rheinstetten zusammenhängt.