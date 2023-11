Mit insgesamt 35 Forderungen tritt die GDL am Donnerstagmorgen, 9. November, an den gemeinsamen Verhandlungstisch mit der Deutschen Bahn AG. Sollten alle Ansprüche restlos umgesetzt werden, so hätte dies eine Steigerung der DB-Personalkosten von rund 50 Prozent zur Folge, so der Konzern. Betroffen von den Ergebnissen der Verhandlung sind rund 10.000 Beschäftigte in 18 der 300 Betriebe des DB-Konzerns.

Auf Uneinigkeit folgen wieder Streiks

Kommt in der ersten Verhandlungsrunde keine Einigung zustande, so müssen sich Fahrgäste womöglich auch über Weihnachten auf Streiks einstellen: "Das will ich nicht ausschließen. Wenn Sie sagen an Weihnachten selbst, äußere ich mich nicht dazu. Man sagt zwar, dass ich beinhart, aber nie, dass ich bescheuert bin", erklärt Weselsky gegenüber der Presse.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, fordert unter anderem eine Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich. | Bild: Carsten Koall/dpa

Für Karlsruhe bedeutet das: Beeinträchtigungen im Fernverkehr, im Gebiet der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), sowie den Dienstleistungsbereichen des SWEG Bahn Stuttgart. Um das zu vermeiden, sieht der Gewerkschafts-Chef die Deutsche Bahn AG in der Verantwortung.

Eine Kundgebung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg. | Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Das beste Friedensangebot wäre ein Angebot bei den Verhandlungen am 9. November, das auf unsere Forderungen eingeht. Doch die DB ist nicht bereit, über die Arbeitszeit zu verhandeln", so Weselsky.

Das sind die Forderungen:

35-Stunden-Woche in einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich

555 Euro Lohnerhöhung im Monat

eine Erhöhung der Zulagen um 25 Prozent

67 Prozent mehr betriebliche Altersvorsorge

die Ausweitung ihres Organisationsbereichs in die Infrastruktur

eine Nicht-Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes (TEG)

DB-Angebot liegt deutlich unter den Forderungen

Tatsächlich setzt auch die DB auf eine Lösung am Verhandlungstisch. So erklärt DB‑Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstagmorgen: "Das sind wir unseren Mitarbeitenden und unseren Fahrgästen schuldig. Tarifverhandlungen sind dafür da, miteinander zu reden und Lösungen zu finden. Das gilt umso mehr, je komplexer und umfassender die Forderungen sind."

Martin Seiler, DB-Personalvorstand, hält die Forderungen der GDL für «unerfüllbar». | Bild: Fabian Sommer/dpa

Das Angebot nach der ersten Runde fällt deutlich unterhalb der GDL-Forderungen aus. So sei eine 35-Stunden-Woche in einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich beispielsweise "nicht machbar", erklärt der Bahnkonzern. Die Forderung ließe sich nicht realisieren, weder was die Kosten noch was die Personal-Kapazität angehe.

Stattdessen wurde der Gewerkschaft ein Tarifabschluss im Volumen des öffentlichen Dienstes des Bundes angeboten, erklärt die DB AG in einer Meldung an die Presse. Konkret bedeutet das für alle betroffenen Arbeitnehmer eine Entgelterhöhung von rund elf Prozent - und eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 2.850 Euro.

Das Ziel: Vor Weihnachten zu einer Einigung kommen

Das DB-Angebot sieht ebenfalls einen Fahrplan für den weiteren Verhandlungsweg vor. Klares Ziel müsse es sein, noch vor Weihnachten fertig zu werden, kommentiert Seiler die Verhandlungen. "Mit einem derartigen Angebot gleich in der ersten Runde sind wir einen großen Schritt auf die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zugegangen. Jetzt zeigt sich, ob die GDL wirklich an ernsthaften Verhandlungen interessiert ist."

Ein Resümee der Verhandlungen vonseiten der GDL steht aktuell (Stand: 9. November, 10 Uhr) noch aus - aufgrund der Kluft zwischen Angebot und Forderungen ist jedoch mit Unmut zu rechnen. Sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.