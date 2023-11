Vom Warnstreik am 20. November sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie die Karlsruher Hochschulen betroffen. Auch das Badische Staatstheater, das Regierungspräsidium Karlsruhe und weitere Landesbehörden könnten zur dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember ihre Arbeit niederlegen.

Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen?

Welche Auswirkungen die Streiks auf Lehre und Verwaltung haben werden und ob mit Ausfällen, sowie längeren Bearbeitungszeiten bei den öffentlichen Stellen zu rechnen ist bis dato unklar. Die Antworten vonseiten der Karlsruher Hochschulen und dem Regierungspräsidium stehen Stand Mittwoch, 8. November, weiterhin aus. Die Informationen werden veröffentlicht, sobald sie der Redaktion vorliegen.

Campus Süd (KIT) | Bild: Thomas Riedel

Grundsätzlich dürfen alle Tarifbeschäftigte an einem Warnstreik teilnehmen, heißt es im Grundgesetz. Von diesem Recht werden wohl auch Beschäftigte des KIT gebrauch machen, heißt es am 8. November in einer Antwort des Instituts. "Vermutlich werden sich wie in der Vergangenheit auch Beschäftigte des KIT für die Forderungen bei den Tarifverhandlungen einsetzen. Im Tagesgeschäft kann dies zu geringfügigen Einschränkungen führen."

Landesbeschäftigte verdienen geringer als Angestellte der Kommunen

Martin Gross, Landesbezirksleiter von verdi: "Die massive Inflation lässt nach, aber der aufgelaufene Kaufkraftverlust bleibt. Die Steuerschätzung ist mehr als stabil, aber die Länder rechnen sich arm. Die Landesbeschäftigten leisten die gleiche Arbeit, aber sollen über zehn Prozent weniger verdienen als ihre Kolleginnen bei den Kommunen. Diese Argumente wollten die öffentlichen Arbeitgeber nicht hören. Bis zur dritten Runde haben wir jetzt fünf Wochen Zeit, ihnen den Ernst der Lage zu verdeutlichen."

Deshalb fordert verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen darüber hinaus 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden, so die Forderungen.

Nächste Verhandlungen: 7. und 8. Dezember

Laut Statistischem Landesamt sind in Baden-Württemberg rund 100.000 direkt von den Tarifverhandlungen betroffene Angestellte. Weiter seien etwa 191.000 Beamte indirekt von den Verhandlungen betroffen, so die Gewerkschaft.

Derzeit am anderen Ende des Verhandlungstischs: Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Mit Ihr soll für 1,2 Millionen Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder eine Einigung erzielt werden. Die Ergebnisse sollen dann zeit- und wirkungsgleich auf knapp 1,3 Millionen Beamte übertragen werden. Die Verhandlungen werden in der dritten und vorerst letzten Runde am 7. und 8. Dezember 2023 in Potsdam fortgesetzt.

Aktualisierung, 20. November: Streik in Karlsruhe beginnt um 12 Uhr

In einer weiteren Pressemitteilung hat die Gewerkschaft nun weitere Details zu dem Streik bekanntgegeben. Nachdem in der vergangenen Woche bereits an der Hochschule und dem Studierendenwerk in Reutlingen sowie am Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg und dem Landesdenkmalpflege und der Hochschule in Esslingen gestreikt wurde, werden die Streiks nun weiter ausgeweitet.

"Den Auftakt der kommenden Streikwoche machen am Montag Beschäftige und studentische Hilfskräfte, die im Rahmen eines bundesweiten Hochschulaktionstages, zu dem ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen aufgerufen hat, ihre Arbeit niederlegen", heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Insgesamt erwartet ver.di bis zu 150 Streikende in Karlsruhe.

Campus Süd (KIT) | Bild: Thomas Riedel

Welche Veranstaltungen konkret an den Hochschulen ausfallen werden, ist unklar. Das KIT war für eine Stellungnahme am Montagmorgen nicht erreichbar. Laut ver.di Sprecher Thorsten Dossow werde es auf jeden Fall zu spürbaren Auswirkungen kommen. "Es wird Unterrichtsausfälle geben. Das werden die Studierenden dann spätestens im Hörsaal merken", bestätigt er gegenüber der Redaktion.

Der Streik beginnt um 12 Uhr am Ehrenhof auf dem KIT-Gelände. Treffpunkt ist dort bereits um 10 Uhr.

Sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.