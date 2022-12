Karlsruhe vor 4 Stunden

Karlsruhe braucht Geld: Was ab dem 1. Januar 2023 teurer wird

Karlsruhe muss sparen, das ist bekannt. In diesem Rahmen hat die Stadtverwaltung einige Gebührenerhöhungen geplant, die ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen. Jetzt fehlt nur noch das "OK" vom Karlsruher Gemeinderat, der am 20. Dezember erneut im Rathaus zusammenkommt.