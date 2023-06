Karlsruhe vor 23 Minuten

So fahren Bahn und Bus rund um das Altstadtfest in Durlach

In Durlach findet traditionell am zweiten Juli-Wochenende das Altstadtfest statt. Für die 45. Auflage zwischen Freitag, 7. Juli, und Sonntag, 9. Juli, passen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ihr Betriebskonzept an.