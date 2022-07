Durlach vor 24 Minuten

Erfolgreiches Comeback: Altstadtfest in Durlach zog über 100.000 Besucher an

Das 44. Durlacher Altstadtfest hat nach seiner zweijährigen pandemiebedingten Pause ein überaus erfolgreiches Comeback feiern dürfen. Nach Polizeiangaben lockte die Traditionsveranstaltung am Freitagabend und am Samstag rund 110.000 Menschen in die Markgrafenstadt.