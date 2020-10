vor 27 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Bordell-Betreiberin spricht Klartext: "viele Prostituierte in Illegalität abgerutscht"

Seit März herrscht Flaute im Bett. Zumindest in den Prostitutionsgaststätten. Jetzt durften die Geschäfte seit Montag, den 12. Oktober - unter strengen Hygienevorschriften - wieder öffnen. Darunter auch die Geschäfte in der Brunnenstraße. Dennoch gibt es in den Augen der Betreiberin des "6ex Inn" - die im Folgenden nur Gisela genannt werden möchte - einen Haken: Viele der Prostituierten sind wieder Zuhause im Ausland oder in die Illegalität abgerutscht - Rückkehr ungewiss.