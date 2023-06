Beim Auftaktkonzert der Kulturbühne Karlsruhe an der Messe sorgte nicht nur das aufziehende Gewitter für schlechte Stimmung und einen Konzertabbruch, nein auch die Getränkeversorgung sorgte für Frust bei den rund 8.000 Gästen.

Pfandbecher können zurückgegeben werden

Auf Anfrage von ka-news.de versprachen die Organisatoren für die zukünftigen Events Besserung. Doch damit waren noch nicht alle Probleme behoben.

Der Sänger H.P. Baxxter von der Band Scooter eröffnete das Musikfestival «c/o pop» 2019. | Bild: Henning Kaiser/dpa

Wie mehrere ka-news.de-Leser der Redaktion mitteilen, war es nach dem Abbruch bei Scooter nicht mehr möglich die Pfandbecher bei den Getränkeständen zurückzugeben. Einer unserer Leser musste sogar zwölf Becher mit nach Hause nehmen. Immerhin 36 Euro, die er nicht zurückbekam.

"Leider gab es von den Veranstaltern zu der Abgabe der Becher nicht einmal eine Reaktion. Haben jetzt schon zwölf normale Becher daheim die einen Wert von 36 Euro haben. Wären es wenigstens Scooter-Becher wäre dies noch verkraftbar", schreibt er.

Die gute Nachricht für ihn und alle weiteren Gäste die noch auf ihren Pfandbechern sitzen: Sie können jederzeit während oder vor eines Konzertes zurückgegeben werden.

"Wir haben direkt am Freitag nach dem Konzert dazu aufgerufen, dass die Becher gerne am Samstag an der Abendkasse zurückgegeben werden können. Davon haben bereits einige Leute Gebraucht gemacht, schreiben die Organisatoren der Kulturbühne auf Anfrage von ka-news.de.

Auch bei den kommenden Konzerten am 30. Juni und am 1. Juli können die Besucher ihre Becher an der Abendkasse vorbeibringen und erhalten selbstverständlich ihr Pfand zurück, wie es heißt.