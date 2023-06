Erst drückende Hitze, dann drohten Unwetter: Nach mehreren teils heftigen Gewitterfronten in den vergangenen Tagen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mehrmals vor weiteren Gewittern in Baden-Württemberg. Manche Veranstaltungen wurden daher sicherheitshalber abgesagt.

Absage wegen Unwetter

Unter anderem musste das Konzert der Musikerin Ayliva im Raum Ulm und in Radolfzell am Bodensee kurzfristig gestrichen werden. In Karlsruhe ereilte die Technogruppe Scooter aus Hamburg dasselbe Schicksal - nur war ihr Auftritt bereits in vollem Gang.

Laut Angaben der Badische Neuste Nachrichten musste das Live-Event der Kulturbühne Karlsruhe nach knapp einer Stunde abgebrochen werden. Für die rund 8.000 Technofans auf dem Gelände der Messe Karlsruhe war damit um kurz nach 22 Uhr Schluss mit Party. Wegen einer Unwetterwarnung entschieden die Veranstalter, den Auftritt zu unterbrechen.