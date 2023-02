Karlsruhe vor 1 Stunde

Schlittschuhe statt Rollschuhe: Kehrt die Eislaufbahn an den Schlossplatz zurück?

Durch die Rollschuhbahn im Winter 2022/23 konnte im vergangenen Winter eine Menge an Strom gespart werden. Doch auch mit der Rollschuhbahn aus Kunststoff gab es Probleme. Etwa bei Regen oder Schneefall. In einer Anfrage an die Stadtverwaltung möchten die Freien Wähler (FW)/FÜR Karlsruhe darum wissen: Welches Fahrbahn-System erwartet die Karlsruher in der kommenden Saison?