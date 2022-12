Karlsruhe vor 1 Stunde

Schausteller ziehen positves Fazit: Weihnachtsmarkt Karlsruhe war "besser besucht als vor Corona"

Am vergangenen Freitag öffnete die weihnachtliche Budenstadt in Karlsruhe für dieses Jahr ein letztes Mal. Wie der Weihnachtsmarkt in der Fächerstadt lief und ob uns der fliegende Weihnachtsmann auch im kommenden Jahr ein "Hohoho" zurufen wird, hat ka-news.de Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverband Karlsruhe gefragt.