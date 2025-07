Der Festival-Sommer 2025: Das geht in Karlsruhe und Umgebung

Die Festival-Saison 2025 in Karlsruhe und Umgebung steht in den Startlöchern! Ob pulsierende Beats, chillige Open-Air-Vibes oder Kultur pur – die Region hat für Musikfans und Eventbegeisterte einiges zu bieten. Von etablierten Klassikern bis hin zu aufregenden Newcomer-Festivals ist alles dabei.

Das Fest am See

Ab Mittwoch, 16. bis Dienstag, 22. Juli gibt’s auf der Cafébühne am Ruderbootsee ein musikalisches Warm-up – ganz entspannt und komplett kostenlos. Das Fest am See bringt die ersten Beats in die Klotze, zum Auftakt zu Das Fest 2025.

Tickets: keine Tickets notwendig

Wann: Von Mittwoch, 16. bis Dienstag, 22. Juli

Wo: Auf der Cafébühne am Ruderbootsee, in Karlsruhe

Happiness-Festival

Im kleinen beschaulichen Straubenhardt steigt seit 1991 eines der beliebtesten Festivals in der Umgebung: Das Happiness-Festival! 2025 geben sich Stars wie Nina Chuba und KIZ die Ehre und feiern mit euch zwei Tage lang.

Tickets : Keine Tickets mehr erhältlich - haltet auf Ticket Swap und Co. die Augen offen oder registriert euch bei den Veranstaltern . Ihr erhaltet eine Nachricht, sobald wieder Tickets verfügbar sind.

Wann : 17. bis 19. Juli 2025

Wo : Straubenhardt, Stadtteil Schwann

Das Fest in der "Klotze"

Klar, was wäre ein Festival-Sommer ohne das wohl beliebteste Familienfest von Karlsruhe? Fakt ist, Das Fest findet auch 2025 wieder statt. Der erste Headliner steht bereits fest: Karlsruhes Eigengewächs Max Giesinger!

Tickets : Ab 22.50 Euro

Wann : 24. bis 27. Juli 2025

Wo: Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe

Rock am Wald in Eggenstein

Das Rock-Festival "Rock am Wald" geht in die nächste Runde. Auf dem Programm stehen u.a. Tragedy (Tribute to Bee Gees & Beyond), She's got Balls (Ladies Tribute ti AC/DC) und The Dead Flowers (Country & Roll).

Tickets: Ab 22 Euro

Wann: 8 + 9. August 2025

Wo : Sportgelände Eggenstein

Sunny Lake in Ettlingen

See, Drinks, gute Musik. Das Sunny Lake in Ettlingen ist noch relativ neu auf der Agenda der Festivals. Bekannte Künstler wie Glasperlenspiel oder Guildo Horn traten dort bereits auf. Letzterer kehrt im Jahr 2025 sogar wieder auf die Bühne zurück! Neu dabei sind zum Beispiel Oli P. und Vanessa Mai.

Tickets : Zwischen 39 und 49 Euro

Wann: 11. bis 13. September 2025

Wo: Buchtzig See Ettlingen

Glücksgefühle Festival in Hockenheim

"The GLÜCK is coming home", verkünden die Veranstalter freudig auf ihrer Webseite. Denn auch 2025 ist das beliebte Festival am Start. Das Line-up deckt von Pop, Hip Hop und Rock alle möglichen Sparten ab. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Bestätigt sind die Black eyed Peas, Badmómzjay und Armin van Buuren.

Tickets : Ab 129 Euro

Wann : 11. bis 14. September 2025

Wo : Hockenheimring

Ausblick auf 2026

Die ersten Festivals der Region starteten bereits im Mai und sind inzwischen vorbei. Wir geben darum schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Jahr.

Grashüpfer Festival

Den Auftakt zur Festival-Saison bei Karlsruhe macht das beliebte Grashüpfer-Festival am Epplesee bei Rheinstetten. An den Decks sorgen unter anderem Sam Paganini und Ida Engberg für Stimmung.

Tickets: ab 30 Euro

Wann: 14. Mai 2026

Wo: Epplesee Forchheim

Woodstickel in Wolfartsweier

Blasmusik, Blues und Bluesrock aus der Region gibt es im Mai Karlsruher Stadtteil "Wolfartsweier" auf die Ohren. Das Woodstickel ist mittlerweile ein fest etabliertes Fest, das sich in der Tradition des berühmten "Woodstock-Festivals" sieht.

Tickets : -

Wann : noch nicht bekannt

Wo : Festplatz Ponderosa

Hasardeur Festival

Show me your Bass-Face! Das Techno-Event "Hasardeur" hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. 2025 werden Azyr, Cloudy und Adrian Mills den Besuchern ordentlich einheizen. Nach der Party geht es noch zur Aftershow ins Gotec.

Tickets: 50 Euro (Stand: 17. Juli 2025)

Wann : 27. Juni 2026

Wo : Schrottplatz Böhler in Karlsruhe