Das Fest am See: Fest am See bringt erste Beats in die Klotze

Wann ist das Fest am See geöffnet?

Das Fest am See findet täglich von 17.30 bis 0 Uhr statt, bis auf sonntags. Hier öffnet das Pre-Festival von 11 bis 0 Uhr.

Das Line-up

Alle Infos zum Line-up gibt es hier in der Übersicht: Diese Acts performen bei Das Fest am See!

Was solltet ihr euch unbedingt anschauen?

Unsere Empfehlung zum Line-up haben wir in diesem Artikel abgegeben: Fünf Tipps fürs Fest am See.

Icon Vergrößern Das Fest am See 2024: Der Sonntag Foto: Paul Needham Icon Schließen Schließen Das Fest am See 2024: Der Sonntag Foto: Paul Needham