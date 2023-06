Rust vor 1 Stunde

Polizei beendet Arbeit am Brandort im Europa-Park

Polizeiexperten, die im Europa-Park auf der Suche nach der Ursache des Großbrands von vergangener Woche waren, haben ihre Arbeit in Rust abgeschlossen. Es laufen hingegen noch labortechnische Untersuchungen, außerdem erstellt ein Sachverständiger ein Gutachten zu dem Feuer in der Freizeitanlage, wie ein Sprecher des Offenburger Polizeipräsidiums am Montag auf Anfrage berichtete. Es sei noch offen, wann das Gutachten fertig sei.