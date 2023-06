Das Feuer im Europapark Rust sorgt bundesweit für Aufsehen. ka-news.de beantwortet in diesem Artikel die wichtigsten Fragen zum Brand.

Was ist genau passiert?

Das Feuer brach am Montag, 19. Juni, gegen 16.40 in einem Technikraum aus. Laut Augenzeugen habe es zwei- bis dreimal geknallt und im Anschluss sei das Feuer ausgebrochen. Eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Bild: Christina Häußler / EinsatzReport24

Nach Ausbruch des Feuers wurde der Europapark evakuiert. Die Evakuierung der 25.000 Gäste verlief geordnet und war gegen 18 Uhr abgeschlossen. Später am Abend konnte Hotelgäste in ihre Zimmer zurückkehren.

Was hat gebrannt?

Das Feuer betraf das Themengebiet Spanien mit der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten."

Rust Feuer im Europa-Park Rust: Erste Vermutungen zur Brandursache Das könnte Sie auch interessieren

Was war die Ursache?

Auch einen Tag nach dem Feuer ist die Ursache für den Brand in dem Freizeitpark weiter unklar. Es werde noch untersucht, warum das Feuer am Vortag ausbrechen konnte, sagte eine Sprecherin des Parks am Dienstagmorgen. Die Ermittlungen dauern an.

Bild: Christina Häußler / EinsatzReport24

Ein technischer Defekt gilt allerdings als sehr wahrscheinlich. Bis eine endgültige Aussage zur Ursache getroffen werden kann, können laut Polizei noch Wochen vergehen.

Engelbert Gabriel, Sprecher der Geschäftsleitung des Europaparks, geht in einem Videostatement davon aus, dass die Untersuchungen bereits in dieser Woche abgeschlossen sein könnten.

Welche Einsatzkräfte waren vor Ort?

Neben den Beamten aus Rust, Ettenheim und Lahr sind auch Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort gewesen, berichtet die Polizei. Insgesamt waren 450 Feuerwehrleute im Einsatz.

Gab es Verletzte?

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten leicht verletzt, so die Beamten am Abend des Einsatzes.

Wie hoch ist der Sachschaden?

"Im Moment können wir zur Höhe des Schadens keine Angaben machen, da sich die Fachleute noch vor Ort befinden", so Engelbert Gabriel, Sprecher der Europapark-Geschäftsleitung in einem Video-Statement, welches der Europapark am Dienstag, 20. Juni, auf Youtube veröffentlichte.

Roland Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, steht in einem seiner Hotels. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack sei ein Millionenschaden entstanden. Eine große Halle müsse wieder aufgebaut werden, zwei Fahrgeschäfte seien ebenfalls betroffen, sagte der Gründer des Freizeitparks der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Wie lief der Einsatz?

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte und der Betreiber konnte der Zwischenfall erfolgreich bewältigt werden. "Durch die reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungskräfte und der Parkmitarbeiter sowie durch das tadellose Verhalten der Besucher gelang eine schnelle, geordnete Räumung", so die Pressestelle Europa-Park Rust.

Bild: Christina Häußler / EinsatzReport24

Nach Angaben des Europa-Parks am Dienstag sind die Fahrgeschäfte unmittelbar nach der Rauchentwicklung vor dem Brand geleert worden. "Als man das Feuer gesehen hat, waren die kompletten Bahnen leer", sagte ein Sprecher des Freizeitparks dem SWR. So etwas werde den Fahrgästen auch erklärt. "Wir sagen den Leuten, dass ein Problem aufgetreten ist, und wir müssen die Bahn leeren."

Bild: Christina Häußler / EinsatzReport24

Nach Angaben von Geschäftsleitung-Sprecher Gabriel war die Werksfeuerwehr des Europaparks innerhalb von fünf Minuten am der Brandstelle. Nach und nach seien dann weitere Feuerwehren sowie Polizei und Rettungskräfte eingetroffen.

Öffnet der Park am Dienstag?

Ja. Der Europa-Park hat am Tag nach dem Brand regulär geöffnet - mit kleineren Einschränkungen. Auch in den kommenden Tagen soll der Park geöffnet sein.

Rust Nach Großbrand im Europa-Park: Viele Fragen ungeklärt! Das könnte Sie auch interessieren

Welche Attraktionen bleiben zu?

Folgende Geschäfte und Attraktionen bleiben vorerst geschlossen:

"Yomis-Zauberwelt der Diamanten"

"Panoramabahn"

"Alpenexpress Enzian"

"Alpenexpress Coastiality"

"Tiroler Wildwasserbahn"

"Bazar Espanol"

"Edelsteingrotte"

Wie geht es mit den betroffenen Attraktionen weiter? Wird sie wieder aufgebaut?

"Dafür ist es zu früh. Wir müssen zunächst sondieren was genau kaputt gegangen ist und dann werden wir uns Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen könnte", so Gabriel.

Was sagt der Geschäftsführer des Europaparks?

Michael Mack, Geschäftsführer des Europapark Rist, meldete sich noch am Abend via twitter. Dort schrieb er: "Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die professionelle Zusammenarbeit & an unsere treuen Besucher für die Anteilnahme. Der Europa-Park, Rulantica und das gesamte Erlebnis-Resort werden Dienstag, den 20.06.23, wieder regulär öffnen können."

Am Dienstagmorgen, 20. Juni, folgte der Tweet in englischer Sprache.

Das Video-Statement des Europa-Parks auf Youtube: