Rust vor 1 Stunde

Explosion und meterhohe Rauchsäule: Feuer im Europapark Rust unter Kontrolle

Im Europa-Park in Rust ist am Montag, 19. Juni, gegen 16.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das genaue Ausmaß sei noch nicht klar, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend. Die Rauchsäule sei aber weithin zu sehen. Auch eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte das Feuer. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark.