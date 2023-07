Wer sich auch außerhalb von Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage aufhält, hat sicher schon einmal das "Bootshäusle" gesehen. Erreichbar über eine überdachte Holzbrücke hat der Verleih mit kleinem Kiosk bereits seit langer Zeit seinen Standort im Park – genauer gesagt seit dem Jahr 1976.

Entstanden ist das Projekt, etwa zeitgleich mit der Eröffnung der Anlage, im Zuge der Landesgartenschau. Diese findet seit 1980 im Raum Baden-Württemberg statt, mit dem Ziel, mehr Grün in das städtische Wohnen zu bringen und somit unter anderem die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.

Der Bootsverleih am Entensee in der Günther-Klotz-Anlage. | Bild: Sophia Wagner

Ein "alter Hase" in der Klotze

Mussie Woldemariam ist seit 2011 der Hausherr im Bootshäusle. "Schon meine 12. Saison verbringe ich nun hier", erzählt er zufrieden im Gespräch. Er ist selbst in der Karlsruher Weststadt aufgewachsen und kennt den Park in- und auswendig: "Wir gehörten damals zu den ersten, die hier am Volleyballplatz gespielt haben."

An den Bootsverleih kam er durch einen Freund, dem der Betrieb vorher gehörte. "Ich war sowieso gerne und öfters hier, als er es dann nicht mehr weiterführen konnte, habe ich es übernommen", sagt er. Zwischen April und Oktober ist Mussie jeden Tag von etwa 15.30 bis 19 Uhr vor Ort: "Mich trifft man auf der Insel ab Nachmittags immer an, solange das Wetter mitspielt", meint er.

Mussie hilft den Passagieren beim Ein- und Ausstieg in die Bötchen. | Bild: Sophia Wagner

Ab zwei Euro eine halbe Stunde über den Entensee paddeln

Insgesamt 15 Boote mit Platz für jeweils sechs Personen gehören zur Flotte und schaukeln jederzeit startbereit am Ufer hin- und her. "Sie sind die Schwester der Gondoletta-Boote im Karlsruher Zoo", so Mussie, "nur im Gegensatz zu diesen fahren sie hier nicht auf einer Schiene entlang, man kann sich stattdessen frei auf dem See bewegen."

Gondolettas im Zoologischen Stadtgarten | Bild: Paul Needham

Beim Ein- und Ausstieg ist Mussie Woldemariam für die Passagiere als helfende Hand dabei, und dann kann es schon losgehen: Zum Fahren bringt man die Ruderboote mit Paddeln. Hierfür benötigt man eine gewisse Kraft, um voranzukommen, merkt Mussie an: "Mit etwa 13 bis 14 Jahren lasse ich Jugendliche auch alleine in die Boote."

Gepachtet sind die Schiffchen vom städtischen Gartenbauamt. Sie werden jährlich restauriert, gesäubert und frisch angestrichen, damit sie bereit für die jeweilige Saison sind. Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene zahlen für eine Tour über das Wasser 2,50 Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zwei Euro und unter sechs Jahren darf man kostenlos mitfahren. Die Fahrtzeit beträgt etwa 30 Minuten.

Mussie Woldemariam leitet seit 2011 den Bootsverleih in der Günther-Klotz-Anlage. | Bild: Sophia Wagner

Bootstour auch während des Fests möglich

Als ka-news.de an einem Nachmittag Anfang Juli die kleine Insel besucht, ist die Stimmung entspannt. Doch während des Fests herrscht laut Mussie Hochbetrieb: "Am Fest-Wochenende ist der Entensee voll mit Bötchen, da steht keines mehr an der Anlegestelle." Dadurch kann sich schon auch mal eine kleine Warteschlange bilden.

Dieses Jahr präsentiert sich das Vorfest im neuen Konzept: Zwischen Mittwoch, dem 12. Juli und Dienstag, dem 18. Juli findet das FEST AM SEE statt. Somit rückt der Entensee mehr in den Vordergrund. Und auch Mussies Boote werden ab sofort ins Programm eingebunden – sie werden mit dekorativer Beleuchtung ausgestattet.

Der See in der Günther-Klotz-Anlage | Bild: Paul Needhem

Seinen Betrieb hat der Verleih den Öffnungszeiten des Festivals angepasst: "Dieses Wochenende kann man immer bis zirka 23 oder 24 Uhr Boot fahren."

Mussie selbst ist ein absoluter FEST-Fan, wie er zum Schluss betont: "Ich liebe die Leute hier, das ganze Team und die Mitarbeiter, das coole und vielseitige Programm – nach Feierabend bin ich selbst immer mittendrin."

