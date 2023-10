Bei den Angriffen der islamistischen Terrorgruppe Hamas auf Israel sind bisweilen über 1.000 Personen zu Tode gekommen. In Karlsruhe fand deshalb am Montag, 9. Oktober, eine Mahnwache auf dem Marktplatz statt und Bürgermeister sowie Stadträte der Stadt Karlsruhe hielten vor den Haushaltsreden der Fraktionen eine Schweigeminute für die Opfer der Angriffe.

Warum keine Israel-Fahne vor dem Rathaus

Der Schock über den Krieg in Israel sitz auch in Karlsruhe tief. Auf eine Solidaritätsbeflaggung wird am Karlsruher Rathaus aber verzichtet. Viele Bürger fragen sich: Warum? Die Stadt erntet für das nicht-hissen der israelischen Fahne Kritik.

Neben der badischen Fahne hat die Stadt einen Trauerflor gehängt. Eine israelische Fahne wird folgen. | Bild: Dominik Khilji

So schreibt beispielsweise Christian Jung, baden-württembergischer Landtagsabgeordneter der FDP für den Wahlkreis Bretten, auf "X": "Die Stadt Karlsruhe verzichtet auf das Hissen einer Israel-Flagge. Aus Sorge, dass die Fahne zerstört wird! Das ist ein trauriges, feiges und falsches Signal. Wir dürfen niemals vor den Sympathisanten des Terrors einknicken! #WeStandWithIsrael."

Jung bezieht sich in seiner Mitteilung auf einen Bericht der "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN), wonach die Stadt Karlsruhe auf eine Beflaggung verzichtet, da man diese hätte bewachen müssen. Die Stadt entschied sich aber dazu eine schwarze Fahne, als Trauerflor aufzuhängen.

Die Sorge vor einer Sachbeschädigung scheint berechtigt. So kam es beispielsweise in Heilbronn und Braunschweig zu Übergriffen bei denen eine Israel-Fahne beschädigt wurde. Ein Sprecher der Stadt Karlsruhe teilt auf Anfrage der Redaktion mit, dass sich die Stadt im Laufe des Donnerstag, 12. Oktober, zur Sache äußern möchte.

Stadt entscheidet sich doch für Israel-Fahne

Wie die Stadt Karlsruhe kurz nach Erscheinen dieses Artikels mitteilt, wird nun doch eine israelische Flagge am Rathaus gehisst. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Stadt Karlsruhe unterstreicht ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel nach den Großangriffen der Hamas. Als weiteres sichtbares Zeichen wird heute (Donnerstag, 12. Oktober, Anm.d.Red.) rechtzeitig zum Stadtfest am Wochenende vor dem Rathaus am Marktplatz die Flagge Israels gehisst."

Eine Frau schwenkt die israelische Fahne als Symbol für ihre Unterstützung (Symbolbild). | Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa

Unmittelbar nach den Angriffen war die übrige Beflaggung vor dem Rathaus auf Halbmast gesetzt und mit Trauerflor versehen worden. Oberbürgermeister Mentrup teilt nun mit: "Mir ist es wichtig, dass wir auch am Wochenende, wenn viele Menschen zum Stadtfest in die Innenstadt kommen, ein starkes Zeichen setzen. Das tun wir mit der Hissung der Flagge Israels. Als Stadtgesellschaft treten wir Terror und Gewalt aufs Entschiedenste entgegen."

Die Städte und Gemeinden bringen ihre Solidarität mit Israel unterschiedlich zum Ausdruck, so die Stadtverwaltung. Da aktuell die Frage nach einer zusätzlichen Beflaggung aufkam, möchte Karlsruhe durch diesen Schritt jeder missverständlichen Interpretation entgegentreten.