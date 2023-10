Karlsruhe vor 32 Minuten

Israel-Konflikt: Karlsruhes OB Frank Mentrup spricht Anteilnahme aus

Es herrscht Fassungslosigkeit auf der Welt. Das gilt auch für Karlsruhe. Nach den Angriffen auf Israel bekundete Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem Brief an die israelische Generalkonsulin Talya Lador-Fresher sowie an Bernd Morlock vom Deutsch-Israelischen Freundeskreissein sein Mitgefühl. Am Montag, 9. Oktober, fand dazu eine Mahnwache auf dem Marktplatz statt.