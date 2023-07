Es war wohl DAS Highlight vom Fest-Sonntag in Karlsruhe. Während des Auftritts von Michael Schulte auf der Hauptbühne, beginnt dieser plötzlich den Song "80 Millionen" von Max Giesinger zu singen. Giesinger und Schulte sind bereits seit vielen Jahren eng befreundet.

Giesinger und Schulte im Duett

"Ich habe über Max zum ersten Mal von Das Fest gehört. Es ist ein Traum für mich, der in Erfüllung geht, hier auf dem Fest zu spielen", sagt der Sänger noch vorab. Auch danach schwärmt der 33-Jährige von seiner Freundschaft mit dem gebürtigen Waldbronner. Kurz darauf gesellt sich Giesinger zu Schulte auf die Bühne und stimmt mit ihm bei "80 Millionen" mit ein. Das Publikum ist begeistert. Als weiteres Highlight geben die zwei Songwriter noch einen gemeinsamen Song namens "More to this life" zum Besten.

Bild: Tim Carmele

Schulte ist begeistert: "Das ist der geilste Buckel der Welt", ruft er ins Mikrofon. Giesinger verabschiedet sich währenddessen wieder von der Bühne und überlasst seinem Freund das Rampenlicht.

Sonntags-Tickets waren auch ohne "Giesinger-Werbung" begehrt!

Der Clou: Bis zu seinem tatsächlichen Erscheinen auf der Bühne wurde der Gast-Auftritt "Top Secret" gehalten, wie ka-news.de im Gespräch mit den Veranstaltern erfährt. DIe Veranstalter waren am Sonntagabend froh, dass die Nachricht nicht nach Außen drang. Der Grund: Der Andrang auf Das Fest durch Giesinger-Fans vermutlich zu groß geworden! Gegen 16 Uhr war der Fest-Sonntag ausverkauft - enttäuschte Fans am Einlass wollte man vermeiden.

Max Giesinger, wie war's wieder auf der Bühne?

Wie war der Auftritt für Max Giesinger? "Ja mega", antwortet der Sänger im Fest-Interview, "vor allem entspannt, wenn man statt einem Konzert nur zwei Songs spielen muss." Ganz authentisch berichtet der "badische Bub" wie entspannt der Auftritt für ihn war - man konnte vorher noch "ein, zwei Bierle" trinken und ansonsten "geht einem so krass die Pumpe vor dem Auftritt, weil es hier einfach so riesig ist!".

Auch Michael Schulte ist voll des Lobes ob der Hügel-Stimmung: "Die Leute beim Fest sind einfach so geil - auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt meine Musik hören - sie haben Bock und sind voll dabei. Das ist einmalig! Echt krass!"

"Ich muss mal mit Max sprechen..."

Voranzeichen gab es dennoch! Als im vergangenen März das Line-Up vorgestellt wurde, gab Schulte als Überraschungsgast ein kleines Mini-Konzert. Anschließend gab er ka-news.de ein Interview. Auf Nachfrage der Redaktion, ob Giesinger mit zum Fest kommen werde, ließ Schulte ein kleines Hintertürchen offen:

Karlsruhe Das Fest-Neuling im Interview: Kommt Michael Schulte mit Max Giesinger in die "Klotze"? Das könnte Sie auch interessieren

"Ich muss mal mit Max sprechen und mal schauen, was er so für Tour-Daten im Sommer hat. Ich kann mir vorstellen - wenn er in der Nähe ist und Zeit hat - dass er dann gerne mit aufspringt, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht darauf angesprochen. Ich schaue mal", so der Sänger.

Alle Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr übersichtlich in unserem Liveticker zum Nachlesen: