Traditionell wird Anfang Mai an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg ein Maibaum aufgestellt. Dabei handelt es sich um einen geschmückten, bis zur Spitze entasteten Baum. Erkennungsmerkmal: die markant geschmückte Krone. Auch in Karlsruhe sind Maibäume ein Thema!

Maibaum stellen in Karlsruhe: Schlaucherplatz-Fest Daxlanden

In Daxlanden wird am Wochenende das Schlaucherplatz-Fest gefeiert, inklusive Maibaumstellen! Das hübsche Bäumchen wird sich am Samstag, 29. April in die Lüfte erheben. Los geht's mit dem Fassanstich um 15 Uhr. Sonntags gibt es ein Weißwurst-Frühschoppen mit Blasmusik.

Veranstaltungszeitraum Schlaucherplatz-Fest Daxlanden

Schlaucherplatz, Inselstraße Hahnenstraße

76189 Daxlanden

Samstag, 29. April, 15 Uhr: Fassanstich

Sonntag, 30. April, 11.30 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen

Maibaum stellen in Karlsruhe: Knielingen

Das traditionelle Maibaumstellen in Knielingen organisiert der Obst- und Gartenbauverein Karlsruhe-Knielingen. Der Maibaum wird am 30. April auf der Vereinsanlage des OGV in Knielingen in gemütlichen Beisammensein aufgestellt.

Maibäume werden vielerorts noch traditionell mit Muskelkraft aufgestellt. (Symbolbild) | Bild: pixabay.com © tassilo111

Veranstaltungszeitraum Knielingen

Im Bipples

76187 Karlsruhe

Sonntag, 30. April, 18 Uhr: Maibaumstellen Knielingen

Maibaum stellen in Karlsruhe: Bulach

Im Rathaushof in Bulach wird am 30. April um 17.30 Uhr der Maibaum aufgestellt. Für Essen und Trinken sorgt der Bürgerverein Bulach.

Veranstaltungszeitraum Bulach

Altes Rathaus Bulach, Rolandstraße 15

76135 Karlsruhe

Sonntag, 30. April, 17.30 Uhr: Maibaumaufstellen

Maibaum stellen in Karlsruhe: Rüppurrer Maibaumfest

Das Rüppurrer Maibaumfest, veranstaltet von den Karlsruher Festwirten, findet dieses Jahr zum 35. Mal statt. Vom 28. April bis zum 1. Mai treten verschiedene Musikvereine und Bands in der Rastatter Straße auf, es gibt eine Kinderhüpfburg und einen Holzkohlegrill. Am 30. April ist dann das Maibaum stellen.

Das Maibaumfest in Rüppurr hat lange Tradition - es findet mittlerweile zum 35. Mal statt. | Bild: Thomas Riedel

Veranstaltungszeitraum Rüppurrer Maibaumfest

Rastatter Straße

76199 Karlsruhe

Freitag, 28. April, ab 17 Uhr geöffnet: Band "easy road"

Samstag, 29. April, ab 17 Uhr geöffnet: Tanja-Steel Band

Sonntag, 30. April, ab 12 Uhr geöffnet: Maibaumstellen, Bands "ReBobHot" und "Pik AS", Fassanstich

Montag, 01. Mai, ab 12 Uhr geöffnet: Bok Bigband, Band "The Curbside Prophets"

Maibaum stellen in Karlsruhe: Rintheimer Maibaumfest

Bürgerverein Rintheim lädt am 30. April zum Maibaumfest ein. Das Fest wird vom Vorstandsvorsitzenden Helmut Rempp eröffnet. Rintheimer Bürgermeister Albert Käuflein spricht ein Grußwort. Musikalische Untermalung kommt unter anderem vom Jagdhornbläsercorps aus Karlsruhe.

Veranstaltungszeitraum Rintheimer Maibaumfest

Kreuzung Mannheimer Straße/ Hirtenweg

76131 Karlsruhe

Sonntag, 30. April, 17 bis 19.30 Uhr: Rintheimer Maibaumfest

Maibaum stellen in Karlsruhe: Durlach

Das Aufstellen des Maibaums durch die Freiwillige Feuerwehr hat in Durlach Tradition. Am 30. April wird der Baum von der Feuerwache im Weiherhof durch die Altstadt zum Saumarkt gebracht und um 13 Uhr aufgestellt. Ab 13.30 Uhr spielt der Musikverein "Freundschaft" Berghausen 1902.

Seit vielen Jahren stellt die Freiwillige Feuerwehr Durlach den Maibaum auf (Archivbild) | Bild: (ps)

Veranstaltungszeitraum Durlach

Saumarkt Durlach, Am Zwinger 3

76227 Karlsruhe

Sonntag, 30. April, 13 Uhr: Maibaumaufstellen Durlach

Maibaum stellen in Karlsruhe: Stupferich

Die Freiwillige Feuerwehr Stupferich stellt am 30. April um 17.30 den rund 18 Meter großen Maibaum auf. Verschiedene Stupfericher Vereine sorgen für Unterhaltung. Darunter: Der Gesangsverein "Eintracht" und der Musikverein "Lyra".

Veranstaltungszeitraum Stupferich

Gemeindezentrum Stupferich, Werrenstraße 16

76228 Karlsruhe

Sonntag, 30. April, 17.30: Maibaumaufstellen Stupferich

Maibaumstellen in Karlsruhe: Grünwettersbach

Am Sonntag, 30. April stellen die Vereine aus Wettersbach traditionell einen Maibaum vor dem Grünwettersbacher Rathaus auf. Der Instrumental Musikverein Grünwettersbach begleitet das Baumaufstellen musikalisch, der Gesangsverein Sängerhain Grünwettersbach sorgt für Essen und Trinken. Los geht's um 17 Uhr, wenn Ortsvorsteherin Kerstin Tron die Veranstaltung offiziell eröffnet.

An vielen Orten wird zum Maianfang ein sogenannter Maibaum aufgestellt. (Symbolbild) | Bild: pixabay.com @ Zauberin

Veranstaltungszeitraum Grünwettersbach

Rathaus Grünwettersbach, Am Wetterbach 40

76228 Karlsruhe