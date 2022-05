Die Karlsruher Gastronomie führt mit seinem multikulturellen Charakter ein vielfältiges Angebot. Auch in den Biergärten von Karlsruhe ist man bemüht, den Gästen Gutes und Preiswertes in einem schönen Ambiente zu präsentieren. Das reicht typischerweise von gut bürgerlichem Essen zu griechischen und mitteleuropäischen Spezialitäten. Auch Kinderportionen und vegane Optionen sind häufig dabei.

Diesmal schauen wir uns das gastronomische Angebot in den Biergärten der Fächerstadt an und berichten, wo man gleichzeitig Fußball schauen kann und welche Biergärten Kinderspielplätze anbieten.

Gäste trinken Bier. | Bild: Frank Rumpenhorst/Archiv

Biergarten Karlsruhe: Biergarten in Karlsruhe-Durlach

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in Durlach ausgesucht:

Traube Durlach (Biergarten mit einfacher Küche)

Marstallstraße 8, 76133Karlsruhe

Abends geöffnet, die Traube ist eine Kneipe in der Durlacher Altstadt mit schönem Biergarten, guter einfacher Küche zu erschwinglichen Preisen und von Herbst bis Frühling samstags Live-Musik.

Ochsentorstraße 18, 76227 Karlsruhe

Die Brauerei mit heimeliger Atmosphäre gehört zu den traditionsreichen Gaststätten in Durlach und bietet Schnitzel, Steaks und regionale Spezialitäten an. Die Preise liegen im mittleren bis oberen Bereich.

Alte Weingartener Straße 37, 76227 Karlsruhe

Traditionelle Gerichte aus Lettland und gut bürgerliche Küche. Das Restaurant bietet täglich frisches Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Abendessen. Im ruhigen und großzügigen Außenbereich gibt es auch Live-Musik.

Im Breitbarts Brüchle 1, 76227 Karlsruhe

Restaurant mit großem gemütlichem Biergarten mit frisch zubereiteten griechischen und deutschen Spezialitäten zu erschwinglichen Preisen.

Pfaffstraße 15, 76227 Karlsruhe

Italienisches Restaurant mit Terrassenbereich als Biergarten mitten in den Gärten von Durlach. Gutes italienisches Essen zu erschwinglichen Preisen.

(Symbolbild) PeterKraayvanger / pixabay | Bild: PeterKraayvanger/pixabay

Biergarten Karlsruhe: Biergärten in der Karlsruhe-Innenstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in der Karlsruhe-Innenstadt ausgesucht:

Badisch Brauhaus (regionale Spezialitäten)

Stephanienstraße 38-40, 76133 Karlsruhe

Das hier hausgebraute Bier wird in Handarbeit gebraut. Das Restaurant mit schönem Biergarten bietet ab 15 Uhr unter der Woche badisch-elsässische Küche für alle Geschmäcker und am Wochenende Mittagstisch in der niedrigen bis mittleren Preiskategorie.

Am Künstlerhaus 53, 76131 Karlsruhe

Gemütlicher Biergarten im Sommer mit einfacher Küche und Tagesessen zu sehr erschwinglichen Preisen. Gut bürgerliches und italienisches Essen. Quiz- und Cocktailabende werden auch angeboten.

Kreuzstraße 10, 76133 Karlsruhe

Hinter der kleinen Kirche an der Zähringerstraße bietet Litfaß Frühstück, wechselnden Mittagstisch, Salate und vegetarische Optionen an. Die Hauptkarte wird ab 17 Uhr angeboten. Toller Biergarten im Sommer im Schatten von Bäumen. Die Preise sind im niedrigen Bereich.

Waldstraße 61, 76133 Karlsruhe

Tolle Lage am Ludwigsplatz mitten in Karlsruhe mit leckerem, regionalem Essen. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Restaurant mit angenehmem Ambiente und mit nettem Biergarten im Sommer. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Biergarten Karlsruhe: Biergärten in Karlsruhe-Neureut

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in Karlsruhe-Neureut ausgesucht:

fünf (Biergarten mit internationaler Küche)

Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe

Der ruhig gelegene Biergarten bietet Platz für 90 Personen mit erfrischenden Sommerdrinks und internationaler Küche. Die Preise liegen im mittleren bis oberen Bereich.

Am Wald 1, 76149 Karlsruhe

Auswahl an griechischem und italienischem Essen. Neuer Biergarten mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.

Teutschneureuter Str. 30, 76149 Karlsruhe

Von donnerstags bis sonntags sind abends Restaurant und Biergarten offen. Europäische und deutsche Küche.

Bachenweg, 76149 Karlsruhe

Schöner überdachter Biergarten und eine Terrasse nah am See gelegen. Die Preise liegen im mittleren Bereich, auch ein Kindermenü wird angeboten.

Neureuter Hauptstraße 177, 76149 Karlsruhe

Schöner überdachter Biergarten. Die Preise liegen in der mittleren bis oberen Preiskategorie, mit vegetarischen Optionen.

(Symbolbild) | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Biergarten Karlsruhe: Biergärten in Karlsruhe-Mühlburg

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Biergärten für euch in Karlsruhe-Mühlburg ausgesucht:

Restaurant Sonnenbad (griechische, deutsche Spezialitäten)

Am Sonnenbad 1, 76189

Gemütliches Restaurant mit großem Biergarten, griechischen Spezialitäten und typischen griechischen Weinen, traditionellem deutschen Essen mit Preisen in der mittleren Kategorie. Für Kinder ist ein Spielplatz vorhanden.

Steubenstraße 18, 76185 Karlsruhe

Das Restaurant bietet einen schönen, ruhigen und überdachten Biergarten mit einer guten Auswahl an kroatischen und deutschen Spezialitäten. Außerdem kann man hier einen mobilen Holzkohlegrill für private Anlässe mieten. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Hardtstraße 25, 76185 Karlsruhe

Rustikales Ambiente, italienisches Essen und ein schöner, ruhiger Biergarten. Mit zwei Gerichten zum Mittagstisch und einer interessanten Speisekarte bietet das Restaurant auch Speisen für Vegetarier, alles zu Preisen in der mittleren Kategorie.

Biergarten Karlsruhe: Biergärten in Karlsruhe-Grünwinkel

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in Karlsruhe-Grünwinkel ausgesucht:

Biergarten Beim Schupi (klassisches Essen)

Durmersheimer Straße 6, 76185 Karlsruhe

Rund 200 Meter von der S-Bahn-Haltestelle Entenfang entfernt und mit Parkplätzen für Autofahrer. Der gemütliche Biergarten bietet beispielsweise Salate, Flammkuchen und Burger zu erschwinglichen Preisen. Unterhaltsame Abende mit guter Musik.

Zeppelinstraße 17, 76185 Karlsruhe

Schönes Ambiente mit gut bürgerlichem Essen, Salate und vegetarischen Optionen. Die Preise liegen im mittleren Preisbereich. “Happy Two Hours“ von 15 bis 17 Uhr – hier gibt es Rabatt bei den Getränken

Durmersheimer Straße 81A, 76185 Karlsruhe

Schöner Biergarten mit Sportgelände und Spielplatz. Große Portionen zu erschwinglichen Preisen.

Am Anger 29, 76189 Karlsruhe

Einfaches Lokal mit gutem Essen zu erschwinglichen Preisen

Hohlohstraße 100, 76189 Karlsruhe

Schönes griechisches Restaurant mit Biergarten. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Biergarten Karlsruhe: Biergarten in Karlsruhe-Oststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in der Karlsruhe-Oststadt ausgesucht:

Burghof Brauereiausschank Biergarten(deutsche Küche) Haid-und-Neu Straße 18, 76131 Karlsruhe

Der Burghof befindet sich in historischer Kulisse der 1896 erbauten Hoepfner Burg. Hier werden alle Bierspezialitäten der Privatbrauerei Hoepfner ausgeschenkt. Ab Mitte Mai Küche mittags bis 22 Uhr und sonntags bis 21.30 Uhr. Mit einem großen Sortiment von Hoepfner-Bier und saisonalen Spezialitäten zu erschwinglichen Preisen.

Wildspezialitäten, klassisches Essen, französische und italienische Spezialitäten zu sehr erschwinglichen Preisen

Bier aus der eigenen Brauerei von Rudi Vogel – ein “kompromissloses Kult-Bier“, wie es beschrieben wird. Schöner Biergarten mit Frühstück, Snacks, veganer und vegetarischer Küche, deftige regionale Spezialitäten zu sehr erschwinglichen Preisen

Klassische regionale Küche zu studentischen Preisen. Verschiedene Biersorten mit Weinkarte und einmal im Monat Live-Musik.

Versteckt hinter der St. Bernhard-Kirche nahe einem Spielplatz. Das Café mit Biergarten bietet Salate, vegane Gerichte, Pasta und Fisch sowie Flammkuchen an. Ab 17 Uhr hat der Biergarten auf, sonntags sogar ab 13 Uhr.

Vogelbräu Ettlingen Biergarten | Bild: Vogelbräu

Biergarten Karlsruhe: Biergarten in Karlsruhe-Knielingen

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Biergärten für euch in Karlsruhe-Knielingen ausgesucht:

Brauhaus 2.0 (gut bürgerlich)

Egon-Eiermann-Allee 8, 76187 Karlsruhe

Hausgebrautes Biobier, ein großer Biergarten und gut bürgerliche regionale Küche mit Preisen in der mittleren Kategorie.

Maxau am Rhein 24, 76187 Karlsruhe

Das Restaurant mit einem riesigen Spielplatz liegt direkt am Rhein. Schönes Ambiente mit gutem Essen im mittleren Bereich.

Neufeldstraße 29, 76187 Karlsruhe

Gut bürgerliche Küche, schönes Ambiente mit Preisen in der mittleren Kategorie.

Kurzheckweg 21, 76187 Karlsruhe Schöner, ruhiger Biergarten mit deftiger deutscher Küche, Essen zum Mitnehmen.

Jakob-Dörr-Straße 6, 76187 Karlsruhe

Mitteleuropäische Küche mit Kinderportionen, Fisch und Salate im mittleren Bereich. Schöner großer Biergarten.

Biergarten Karlsruhe: Biergarten in Karlsruhe-Weststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Biergärten für euch in der Karlsruhe-Weststadt ausgesucht:

Gasthaus Gutenberg (Tendenz: bayerische Küche)

Nelkenstraße 27, 76135 Karlsruhe

Sehr ruhig gelegener Biergarten im gemütlichen Hinterhof. Frühstück, abwechslungsreicher Mittagstisch und Abendspecials mit naturtrübem Hatzbier aus Karlsruhe.

Wilhelm-Baur-Straße 3a, 76135 Karlsruhe

Mit rund 900 Plätzen liegt die Brauerei mitten im Naherholungsgebiet nahe der Günther-Klotz-Anlage. Familienbrauerei mit 8 verschiedenen Sorten Bier. Unter der Woche Tagesangebote an Essen von 16 bis 18 Uhr zu sehr erschwinglichen Preisen.

Kaiserallee 23, 76131 Karlsruhe

Neben einem schönen Biergarten im Innenhof und leckerem Essen im Restaurant bietet der Kaisergarten ein “Grillpaket to go“ – frisch ausgewähltes Fleisch, das man zu Hause selbst grillen kann.

Kaiserallee 11, 76131 Karlsruhe

An sonnigen Tagen des Jahres gibt es bei diesem Café einen schönen überdachten Biergarten. Frühstück und Snacks zu sehr erschwinglichen Preisen.

Nelkenstraße 19, 76135 Karlsruhe

Das Café bietet ein preiswertes Frühstücksbüffet, mediterrane Fisch- und Fleischgerichte. Eine Tageskarte für Mittagstisch und ein schöner Biergarten auf dem Gutenbergplatz unter alten Kastanienbäumen.

Biergarten Karlsruhe: Biergarten in Karlsruhe-Südweststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Restaurants für euch in der Karlsruhe-Südweststadt ausgesucht:

Erste Fracht (Küche von 7 bis 23 Uhr, mit Frühstück und Snacks)

Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe

Ideal für Pendler und Geschäftsleute, weil das Restaurant gegenüber des Karlsruher Hauptbahnhofs liegt. Ein breites Angebot an Gerichten mit hauseigenen Bierspezialitäten.

Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe

Gemütlicher Biergarten mitten in der Südweststadt mit frischem Bier, badischen und schwäbischen Spezialitäten und warmer Küche bis spät abends.

Jollystraße 19, 76137 Karlsruhe Kleines gemütliches italienisches Restaurant mit rustikaler Atmosphäre und kleinem Garten hinten.

Ein Kellner trägt in einem Biergarten zur Eröffnung der Biergartensaison Bierkrüge herbei. | Bild: Tobias Hase/dpa

Brauche ich für den Biergarten in Karlsruhe einen Test?

Die Coronazeit hatte äußerst negative Auswirkungen auf den Gastronomiesektor. Auch in Karlsruhe haben mehrere Restaurants infolge der Pandemie ihre Türen schließen müssen. Zahlreiche kleinere Lokale haben unter dem Problem gelitten, dass ihr Personal während der Coronazeit sich eine andere Arbeit gesucht hat und jetzt – als die strengen Auflagen nicht mehr zutreffen – nicht mehr zurückkehren. Kurzum: Ein Corona-Test wird im Biergarten von Karlsruhe nicht mehr verlangt.

In welchem Biergarten in Karlsruhe kann ich Fußball schauen?

Was könnte schöner sein – gemütlich mit Freunden im Freien feiern und dabei Fußball schauen! Wir haben für euch vier Biergärten in Karlsruhe ausgesucht, in denen man seine Mannschaft anfeuern und dabei gemütlich draußen ein Bier genießen kann.

Biergarten Vogelbräu

Kapellenstraße 50, 76131 Karlsruhe

Zeigt alle KSC-Spiele im Biergarten oder im Lokal

Ettlinger Straße 33, 76137 Karlsruhe

Zwar kein Biergarten aber ein Außenbereich. Bei guter Stimmung in dieser Kultkneipe werden die aktuellen Fußballspiele ausgestrahlt. Die Kneipe bietet auch Frühstück und Mittagstisch an

Hardtstraße 45a, 76185 Karlsruhe

Moderne Kneipe mit sonnigem teilüberdachtem Biergarten. sky Fußball-Übertragungen werden hier angeboten

Werderstraße 51, 76137 Karlsruhe

Gemütlicher Biergarten und gutes Essen. Hier kann man auch gemeinsam Fußball schauen

Gibt es einen Biergarten in Karlsruhe mit Spielplatz?

An warmen, sonnigen Tagen ist es natürlich immer schön, wenn die Kinder draußen spielen können. In der Wirtschaft ist es auch praktisch, wenn sie vor oder nach dem Essen sinnvoll und sicher beschäftigt sind und das in Sichtweite der Eltern. In der Fächerstadt gibt es auch zahlreiche Biergärten mit Spielplatz. Wir haben für euch fünf ausgesucht:

Kaisergarten

Kaiserallee 23, 76131 Karlsruhe

In dem gemütlichen Biergarten gibt es Kinderstühle und einen kleinen Spielplatz.

Gottlob-Schreber-Weg 3, 76199 Karlsruhe

Der Spielplatz mit Spielgeräten ist direkt im Biergarten integriert.

Battstraße 85, 76199 Karlsruhe

Hier können Kinder frei auf der Wiese neben dem Biergarten spielen.

Battstraße 85, 76199 Karlsruhe Hier können Kinder frei auf der Wiese neben dem Biergarten spielen. Kühler Krug

Wilhelm-Baur-Straße 3a, 76135 Karlsruhe

Der Spielplatz liegt neben dem Biergarten und hat eine gute Auswahl an Spielgeräten.

Zwei Personen stoßen mit Bier an. | Bild: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Welcher ist der beste Biergarten in Karlsruhe?

In Karlsruhe haben eine große Auswahl an vielfältigen und gemütlichen Biergärten. Laut (Google) Bewertungen sind das die beliebtesten und meistbesuchten Biergärten von Karlsruhe:

Alter Brauhof

Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe

Kapellenstraße 50, 76131 Karlsruhe

Stephanienstraße 38-40, 76133 Karlsruhe

Welcher Biergarten in der Umgebung von Karlsruhe ist empfehlenswert?

Je nach dem, was man sucht – sei es Public Viewing mit Freunden, Spielplatz für die Kinder oder eine anspruchsvolle Küche, da sind die Geschmäcker verschieden. Auf jeden Fall haben wir für euch fünf Biergärten in der Umgebung von Karlsruhe ausgesucht, die empfehlenswert sind: