von (pol/cak)

Wie die Deutsche Post mitteilt, umfasst das Leistungsangebot eine Postfiliale, eine Packstation sowie eine Poststation. Die Filialschalter sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Poststation ist ebenso wie die Packstation rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zugänglich. Sie bietet nahezu alle Postdienstleistungen an, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an den beiden Automaten mit insgesamt 154 Paketfächern möglich. Für diesen Service ist eine einmalige kostenfreie Registrierung erforderlich.

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Sie verfügt über einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststationen ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.