von (ps/vem)

"Die angeführten Punkte zur insgesamt schwierigen Personalplanung aufgrund der Corona-Infektionslage der letzten Monate und der insgesamt angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt reichen uns als Begründungen nicht aus. Deshalb haben wir den Impuls aus Karlsruhe erneut aufgegriffen und uns direkt an den Vorstand der Deutschen Post AG gewandt", wird Katrin Schütz, Kreisvorsitzende der Karlsruher CDU und ehemalige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg, zitiert.

Bild: Katrin Schütz/CDU Karlsruhe

Prämien als Anreiz

Die Deutsche Post hat im Dezember ein Notfallkonzept vorgestellt, dass die Zustellausfälle über längere Zeiträume verhindern soll. Heißt: Haushalte sollen nur noch jeden zweiten Werktag Briefe erhalten.

Eine werktägliche Zustellung an alle Haushalte könne erst dann wieder erfolgen, wenn hierfür ausreichend Personal vorhanden ist sei. Ein Kriterium, das im Wesentlichen vom Infektionsgeschehen und von der Personalrekrutierung am Arbeitsmarkt abhängig sei, so die Deutsche Post. Damit möchte sich die CDU jedoch nicht zufrieden geben.

"Das kann aus unserer Sicht ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Ebenso ist es sinnvoll, dass die Personalgewinnung deutlich intensiviert wird. Werbekampagnen und Vermittlungsprämien sollten zielgerichtet angegangen werden“, wird Schütz in der Pressemitteilung weiter zitiert. Ziel müsse sein, die Personalaufstockung so voranzutreiben, sodass eine tägliche Zustellung gesichert werden kann.

Mitarbeiter der Deutschen Post haben für Montag und Dienstag in Karlsruhe und Umgebung weitere Streiks angekündigt. Bereits in der jüngsten Vergangenheit wurde in der Region gegen die aktuellen Arbeitsbedingungen demonstriert. Sie fordern unter anderem mehr Gehalt und mehr Entlastung beim Personal.