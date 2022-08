Karlsruhe vor 1 Stunde

Licht aus in Karlsruhe: Stadt setzt erste Maßnahmen zum Energiesparen um

Um in der aktuellen Energiekrise Ressourcen einzusparen, leitet die Stadt Karlsruhe nun erste Maßnahmen in die Wege, um den Energieverbrauch zu senken. Durch drei Maßnahmen, die an allen städtischen Dienststellen umgesetzt werden sollen, soll ein Energie-Engpass im Winter vermieden werden.