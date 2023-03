Karlsruhe vor 27 Minuten

Letztes "Genesis" Kunstwerk steht: Enthüllung folgt am 28. April

Vor wenigen Tagen sei das letzte Kunstwerk aus dem Projekt "Genesis" von Markus Lüpertz installiert worden, wie der Verein "Karlsruhe Kunst Erfahren" in einer Meldung an die Presse mitteilt. In den sieben unterirdischen Haltestellen der Karlsruher Kombilösung sollen die Werke die siebentägige Schöpfungsgeschichte nacherzählen - in beide Fahrtrichtungen.