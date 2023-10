Bevor sich alles nur noch um Halloween und Weihnachten dreht, gibt der Oktober nochmal richtig Gas. Denn am vorletzten Wochenende finden wieder viele interessante Veranstaltungen in Karlsruhe statt. Was ihr von Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, erleben könnt? Fünf Vorschläge aus der Redaktion gibt es hier.

13. bis 23. Oktober: Literaturtage Karlsruhe

Bild: Screenshot@Instagram literarische Gesellschaft

Bereits seit vergangenem Freitag finden in Karlsruhe die Literaturtage statt. Bis Montag können Leseratten und Buchenthusiasten die Veranstaltungen noch besuchen. Über die Webseite erfahrt ihr, an welchen Orten und Uhrzeiten die einzelnen Lesungen stattfinden.

Wann? Bis Montag, 23. Oktober, 20 Uhr

Bis Montag, 23. Oktober, 20 Uhr Wo? Von KOHI bis Bürgersaal in Grötzingen ist alles dabei

21. Oktober: Kram & Krach Flohmarkt auf dem Kronenplatz

Bild: Screenshot@Instagram

Auf dem Kronenplatz entsteht am Samstag ein besonderer Ort für Trödel-Liebhaber. Denn in Kooperation mit dem Intro-Café, thriftmaster5000, dem Vintage Shop "Hunter Store" und vielen mehr entsteht ein Flohmarkt der besonderen Art: Der Kram & Krach Flohmarkt. Hier kommen Kunst, Fahrrad-Werkstatt, politische-Talkrunden, Musik und Essen zusammen. Kleider- und Pflanzen über? Die könnt ihr im angrenzenden "Cola Taxi Okay" tauschen.

Wann? Ab 10 Uhr bis 18 Uhr

Ab 10 Uhr bis 18 Uhr Wo? Kronenplatz, beim Intro-Café

21. Oktober: Pride Pictures Party Alte Hackerei

Die Alte Hackerei (Symbolbild) | Bild: Hans-Joachim Of

30 Jahre queeres Kino in Karlsruhe. Das will die Community natürlich feiern! Darum findet anlässlich des Pride Pictures Filmfestivals am Samstag die Eröffnungsparty in der Alten Hackerei statt. Dort wird zu den Beats von DJane LeFrik & DJ Joerkin Joe suf zwei Dancefloors bis in den Morgen getanzt. Welche Filme während des Festivals gezeigt werden, könnt ihr im Programm der Veranstalter nachlesen.

Wann? Ab 22 Uhr

Ab 22 Uhr Wo? Alter Schlachthof 11 A

Alter Schlachthof 11 A Eintritt: 8 Euro

21. Oktober: 90 vs 2000er Party im Substage

(Symbolbild)

Die Alte Hackerei ist nicht so eurer Ding? Wie gut, dass es auf demselben Gelände noch eine weitere Fete gibt - und zwar bei der 90er vs 2000er Party im Substage! Hier dürft ihr nostalgisch zu den Hits aus eurer Jugendzeit feiern. Das heißt: Von Rednex, Backstreet Boys und Lady Gaga ist alles kunterbunt dabei. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Wann? Ab 21 Uhr

Ab 21 Uhr Wo? Substage Halle, Alter Schlachthof 19

Substage Halle, Alter Schlachthof 19 Eintritt: 10 Euro Abendkasse

22. Oktober: Blau weißes Oktoberfest

Maßkrüge werden von einem Kellner zum Tisch gebracht (Symbolbild) | Bild: Pixabay

War die Gaudi nicht schon vorbei? Die klare Antwort lautet: "Nö". Denn am Restaurant "Heimspiel am KIT" findet am Sonntag, vor und nach dem Spiel KSC vs. Schalke, das Blau-Weiße Oktoberfest statt. Ausgeschenkt wird Bier vom Fächerbräu, auf den Teller kommen Weißwürste und Fleischkäse. Musikalische Untermalung, darunter das Badnerlied, gibt's von zwei Blasmusik-Kapellen.