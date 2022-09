Stuttgart vor 50 Minuten

Kretschmann zu Flüchtenden: "Es gibt keinen Aufnahmestopp"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Land mit Blick auf die hohen Flüchtlingszahlen als sehr angespannt bezeichnet. Das Land habe ein ernsthaftes Problem, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Justizministerin Marion Gentges (CDU) arbeite jede Woche daran, neue Unterkünfte mit den Kommunen zusammenzukommen, sagte der Regierungschef. "Aber ich vermute, dass wir nicht drum herumkommen werden, dass wir auch Hallen belegen werden müssen."