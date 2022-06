von (ps/cak)

"Insgesamt ist das Niveau der Spritpreise viel zu hoch, insbesondere da der Ölmarkt an den Börsen auf die Geldpolitik der Zentralbanken mit einem Rückgang der Preise reagiert hatte. Mit 119,48 Euro für das Barrel der Nordseesorte Brent lag der Wert knapp 2,7 Prozent unter dem vom vergangenen Freitag", dies zeigte die wöchentliche Kraftstoffpreisuntersuchung des ADAC Nordbaden am Freitagmorgen.

Superpreis in Karlsruhe sinkt leicht

Die gute Nachricht: Die meisten Tankstellen in Karlsruhe senkten die Benzinpreise im vergleich zur Vorwoche um drei bis sechs Cent. In Baden-Baden und Pforzheim gab hingegen Aufschläge von bis zu sieben Cent.

Die Preise für Kraftstoffe sind auf der Anzeige einer Tankstelle zu sehen. | Bild: Daniel Reinhardt/dpa

Danach kostete ein Liter Super E10 an den Markentankstellen durchschnittlich in Karlsruhe 1,867 Euro, in Baden-Baden 1,982 Euro und in Pforzheim 1,989 Euro. Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer mussten im Vergleich zur Vorwoche vielerorts zweistellige Preissprünge hinnehmen.

Karlsruhe Tankrabatt von wegen? Steuersenkung kommt nicht zu 100 Prozent in Karlsruhe an, in Baden-Baden steigt der Dieselpreis sogar Das könnte Sie auch interessieren

In Karlsruhe wurde Diesel um drei bis dreizehn Cent teurer, in Baden-Baden ein bis neun Cent und in Pforzheim fünf bis dreizehn Cent. Demnach lag der Durchschnittspreis an den Markenstationen in Karlsruhe bei 1,999 Euro, in Baden-Baden bei 2,052 Euro und in Pforzheim bei 2,099 Euro.

Karlsruhe Kommen Karlsruhes Rettungskräfte und Müllabfuhr bald seltener zu uns? Das machen die hohen Spritpreise mit der kritischen Infrastruktur Das könnte Sie auch interessieren

Wer vor dem Tanken die Preise verglichen hatte, konnte in Karlsruhe sieben Cent je Liter Benzin, beziehungsweise zehn Cent je Liter Diesel sparen.

Hier die am Freitagmorgen ermittelten Höchst- und Tiefstpreise (an Marken- und Freien Tankstellen) für Super E10, Super E5 und Diesel: