Karlsruhe vor 44 Minuten

Karlsruher Radnetz im Test: "Nicht alle Wünsche werden wahr", meint Bürgermeister Käuflein

Damit Radfahren in Karlsruhe so sicher wie möglich ist, machen Vertreter der Stadt und des ADFC die Probe auf Exempel. Während am 17. April stundenlang die heiklen Verkehrsstellen der Karlsruher Weststadt abgeklappert werden, gehen die Beteiligten auf Lösungssuche. Dabei müssen so manche Parkplätze und auch Bäume weichen - alles zugunsten der Sicherheit.