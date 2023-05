Eines ist gewiss: "Wir rechnen ab dem 27. Mai mit einem regelrechten Ansturm auf die Schwimmbäder", erklärt eine Sprecherin der Bäderbetriebe Karlsruhe.

Wie bereits in vergangenen Freibadsaisons erwartet die Gäste wohl eine lange Warteschlange. Aufgrund seines "Frühstarts" sei vor dem Sonnenbad wohl die kürzeste Schlange zu erwarten.

Bäder empfehlen: Besuch am Folgetag

Online kann man die Freibadkarten nicht kaufen. "Was das angeht, sind die Karlsruher Bäder noch ein wenig konventionell. Unsere Karten gibt es nur an den jeweiligen Bäder-Kassen", so die Bäderbetriebe Karlsruhe.

Um den Ansturm ein wenig einzudämmen, empfehlen die Badbetreiber: "Nicht unbedingt direkt am ersten Saisontag in das Schwimmbad zu rennen." Am Folgetag sei es erfahrungsgemäß deutlich ruhiger - die Warteschlangen kürzer. Und die Saisonkarte lohne sich dann immer noch.

Keine besondere Eröffnung geplant

Außerdem wird es am Eröffnungstag ohnehin kein besonderes Programm geben, erklären die Bäder. "So etwas wie 'Anbaden' wird es dieses Jahr nicht geben. Wir starten einfach direkt in die Saison." Man verpasst also nichts, wenn man nicht direkt am 27. Mai auf der Schwimmbadmatte steht.

Das Wasser dürfte übrigens angenehm warm sein. "Wir haben alle Außenbecken aufgeheizt - unsere Richtwassertemperatur sind angenehme 24 Grad", sagt eine Sprecherin der Karlsruher Bäder. Die aktuelle Wassertemperatur ist für die Badegäste jederzeit vor Ort zu sehen.

Nur in Rüppurr könnte es ein wenig kühler sein, warnen die Betreiber. "In Rüppurr laufen alle Becken über solar, das heißt: Bei mangelnder Sonneneinstrahlung wärmt sich das Becken kaum auf - und wird nicht beheizt." Deshalb seien alle Becken nach solchen Tagen verhältnismäßig kälter.