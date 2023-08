Der September ist (bald) da, in Karlsruhe bricht der Spätsommer an. Die Hitze der vergangenen Monate klinkt sich allmählich aus, dennoch ist es noch warm und sonnig genug für Open-Air-Veranstaltungen. Auf monatsübergreifende August-Events wird ka-news.de in diesem Artikel nicht mehr eingehen. Dafür starten in Karlsruhe Anfang September gleich ein paar besondere Feste!

7. bis 18. September: Kerwe in Durlach, Hagsfeld und Mühlburg

Im September freuen sich die verschiedenen Stadtteile wieder auf ihre Kerwen. Während in Mühlburg sogar Jubiläum gefeiert wird, findet parallel zur Durlacher Kerwe auch das Weinfest am Saumarkt statt.

Wo? Mühlburg - Fliederplatz, Durlach - Schlossplatz, Hagsfeld - Festplatz an der Brückenstraße

Weitere Infos und Programm zu den Kerwen gibt es in unserem Artikel "Stadtteilfeste und Kerwen in Karlsruhe".

8. bis 9. September: Fest der südlichen Waldstraße

Tanzaufführungen, DJs und jede Menge Köstlichkeiten warten auf die Besucher des südlichen Waldstraßenfestes in Karlsruhe. Der Rad- und Individualverkehr sollte an diesen Tagen Umleitung fahren. Eintritt kostet das Straßenfest nicht.

Die Südliche Waldstraße (Archivbild) | Bild: Lena Kube

Wann? Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr

Wo? Karlsruhe südliche Waldstraße, hinter dem Stephanplatz

8. bis 10. September: Foodtruck Convention Karlsruhe

Vor dem Karlsruher Schloss gastieren Anfang September wieder die verschiedensten Food-Trucks, um die Gaumen der Karlsruher zu erfreuen. Egal, ob vegan, vegetarisch, mit Fleisch, süß oder herzhaft - Bei den 20 Wagen der Foodtruck-Convention werden garantiert mehrere Speisen euren Geschmack treffen. Tipp: Erst futtern, dann Schlosslichtspiele gucken.

Foodtruck Convention Karlsruhe (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Wo? Karlsruher Schlossplatz, Haltestelle: Marktplatz

Wann? Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

9. September: Eckkulturdörfle / Altstadtfest Dörfle - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Bei diesem Stadtteilfest in der Innenstadt-Ost verwandelt sich das Straßendreieck aus Fritz-Erler-Straße, Kaiserstraße und Kapellenstraße für einen Tag in ein Kultur-Festival. Ein breites Musikprogramm, Kinderaktionen, Kunstausstellungen und viele Leckereien gibt es dort bis 23 Uhr zu entdecken.

Eckkulturdörfle (Archivbild) | Bild: bernadette

Wo? Ab Kronenplatz bis zur Zähringerstraße

Wann? Ab 14 Uhr

Ab 14 Uhr Programm Eckkulturdörfle/ Altstadtfest Dörfle: https://eckkultur.de/wp-content/uploads/2023/08/Eckkultur23_Programm_WebL.pdf

Wem das zu viel "Tam-Tam" ist, der kann beim Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr vorbeischauen. Die live-Vorführungen dürften vor allem für Kinder spannend sein!

Wo? Honsellstraße 3, 76185 Karlsruhe an der Feuerwache West

Wann? 10 bis 17 Uhr

9. September: Traditioneller Großflohmarkt

Handeln – Feilschen – Bieten! Der große Timke-Flohmarkt kommt auf den Karlsruher Messplatz zurück. Wer mitmachen will, hat noch Gelegenheit, sich anzumelden. Plätze ab mindestens 4 Meter und größer sind noch verfügbar.

Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Wo? Messplatz Karlsruhe, Haltestelle Tullastraße

Wann? 8 bis 15 Uhr

10. September: Tag des offenen Denkmals

Einmal im Jahr öffnen die Kirchen, Kulturinstitutionen und denkmalgeschützte Wohnhäuser der Stadt Karlsruhe für die Besucher ihre Pforten - bei freiem Eintritt! Spannende Führungen durch die Geschichte stehen ebenso auf dem Programm wie verschiedene Kurzfilme, die sich Besucher diversen Stationen anschauen können.

Wem der Karlsruher Stadtkreis zu langweilig ist, der kann auch bei den anderen Sehenswürdigkeiten in der Region vorbeischauen. Rastatt, Bruchsal, Stutensee und Co. machen ebenfalls mit.

Tag des offenen Denkmals (Archivbild) | Bild: Tim Carmele

Wo? Überall, wo es Denkmäler gibt - eine genaue Liste gibt es hier: https://www.karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/tag-des-offenen-denkmals

Wann? Ab 9 Uhr, Führungen ab zirka 11 Uhr

15. und 16. September: Kleidertauschpartys

Second-Hand-Kleidung erfreut sich großer Beliebtheit. Kein Wunder: Es ist günstiger und ressourcenschonender als Neuware. Darum könnt ihr eure Kleidungsstücke, die euch nicht mehr gefallen, am 15. September an der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz und 16. September am Tante M Unverpackt Laden mitbringen und tauschen.

Wichtig ist, dass die Kleidung gewaschen im guten Zustand mitgebracht wird. Bis zu 10 Stücke sind erlaubt.

Bild: Sarah Bloesy

Wann? 15. September - 16 bis 19 Uhr, 16. September - 9 bis 14 Uhr

Wo? Stadtkirche Marktplatz und Tante M Unverpackt, Körnerstraße 26

16. bis 22. September: Karlsruhe spielt!

Kinder die Stadtteile auf spielerische Weise neu entdecken lassen, wo sonst der Verkehr fließt. Das ist im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und anlässlich des Weltkindertags (20. September) möglich. Bis zum 22. September verwandeln sich die Orte in eine temporäre Spielstraße. So soll die Aufenthaltsqualität gesteigert und die Kinder zur Bewegung motiviert werden.

Spielende Kinder (Symbolbild) | Bild: Anja@pixabay

Welche Straßen machen mit?

Durlach - Rappenstraße 25, 13 bis 17 Uhr

Grünwettersbach - Busenbacher Straße 13, 13.30 bis 16.30 Uhr

Grünwinkel - Heinrich-Spachholz-Straße 1, 15 bis 18 Uhr

Nordstadt - Kanalweg 44 bis 60, 15 bis 18 Uhr

Rüppurr - Tulpenstraße 34, 15 bis 18 Uhr

Südstadt - Augartenstraße 1, 13 bis 18 Uhr

Südstadt-Ost - Rahel-Straus-Straße 1 - 3, 15 bis 18 Uhr

Weststadt - Weltzienstraße 32, 12 bis 18 Uhr

Mondstraße komplett, 12 bis 16 Uhr

22. September bis 7. Oktober: Oktoberfest in Karlsruhe

Es heißt zwar Oktoberfest, beginnt aber bereits im September. Da macht Karlsruhe keine Ausnahme! Im passend geschmückten Zelt können sich Besucher auf eine richtige "Gaudi" freuen. Schlagerstars wie Ikke Hüftgold sorgen für typisches "Wiesn"-Entertainment.

Karlsruher Oktoberfest (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Wann? Täglich 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Wo? Karlsruhe Messplatz

Karlsruhe Messplatz Eintritt: Zugang zum Zelt, Tische und Plätze müsst ihr online kaufen. Preise variieren.

30. September: Kinder und Jugendflohmarkt in Durlach

Ohne Voranmeldung können Kinder bis 17 Jahre vor der Karlsburg ihre Waren auf einem Flohmarkt anbieten. Voraussetzung: Es darf keine Neuware sein! Die Vergabe der Stände erfolgt ab 8 Uhr durch die ARGE Durlacher und Auer Vereine. Wer zum Stöbern kommt, darf eine Stunde später dazukommen. Bei Regen und Unwetter fällt der Termin ohne ersatzlos aus!

Ein Kinderflohmarkt in Karlsruhe (Archivbild) | Bild: ps