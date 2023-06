In der Fahrradstadt Karlsruhe ist das Rad ein beliebtes und günstiges Fortbewegungsmittel. Ob zur Arbeit mit dem Zweirad oder zum Einkauf mit dem Lastenrad – in Karlsruhe nutzen die Menschen das Fahrrad für viele Zwecke. Die Region lädt auch zu Fahrradtouren ein. Doch woher bekomme ich überhaupt ein solches Gefährt? Wir haben Anlaufstellen zusammengefasst, an denen man günstige Fahrräder kaufen kann. Auch für etwas größere Budgets ist etwas dabei.

Günstige Fahrräder in Karlsruhe: Flohmärkte und Werkstätten für Schnäppchenjäger

Für den kleinen Geldbeutel oder für Menschen, die beim Fahrradkauf besonders auf Umwelt und Nachhaltigkeit achten möchten, bietet Karlsruhe Flohmärkte, Werkstätten – und ein entsprechendes Geschäftsmodell.

In der Fahrradwerkstatt der Arbeitsförderung werden abgegebene Alträder wieder hergerichtet oder zerlegt, sodass die Einzelteile wiederverwertet werden können. Die Teilnehmenden der Werkstatt sind nach eigenen Angaben ungelernte Kräfte und lernen das Feld der Fahrradreparatur von einem Experten kennen. Die Werkstatt bietet daher kein festes Sortiment, sondern – je nach Aufkommen von Alträdern und Ersatzteilen – wechselnde Angebote.

Adresse: Daimlerstraße 8, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 97 24 63 3

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr (am besten kurz vor dem Besuch anrufen)

Die Initiative "bikes without borders" des Freundeskreises Asyl Karlsruhe e.V. bietet kostengünstige Fahrräder für Erwachsene und Kinder an. Gespendete Räder finden hier einen neuen Besitzer, ebenso sind Reparaturen möglich. Die Freiwilligen in der Werkstatt erhalten dabei keinen Lohn. Der Erlös aus dem Fahrradverkauf wird für Ersatzteile und Werkzeug eingesetzt.

Adresse: Am Menschenrechtszentrum, Alter Schlachthof 59, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr und Samstag 15.00 - 17.00 Uhr (geschlossen bei Regen oder Schnee und Temperaturen unter 5 Grad)

Flohmärkte bieten ebenfalls gebrauchte Zweiräder, die günstig erworben werden können. Der Preis hängt hier aber auch vom eigenen Verhandlungsgeschick ab. Aktuelle Termine zu Märkten, auf denen Sie Ausschau nach einem neuen Rad halten können, finden Sie hier.

Das Fahrradgeschäft Hochverrad aus Karlsruhe bietet eine Auswahl gebrauchter Fahrräder an, die hier erworben werden können:

Adresse: Gebhardstr. 8, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 46 67 39 5

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 14.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 17.00 Uhr

Der ADFC Karlsruhe weist zudem darauf hin, dass die Stadt Karlsruhe Fundsachen versteigert, die nicht abgeholt wurden. Dazu gehören immer wieder auch Fahrräder. Termine und weitere Informationen werden vom Bürgerservice der Stadt Karlsruhe veröffentlicht.

Günstige Fahrräder in Karlsruhe: Auch online gibt es Angebote

Die Deutsche Bahn hat ein ähnliches Angebot und versteigert gefundene Fahrräder – abwechselnd in verschiedenen Städten, aber auch online. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Seite.

Eine Internet-Plattform zum Fahrradkauf haben zwei Karlsruher ins Leben gerufen. Jeder kann sein gebrauchtes Rad zu einem bestimmten Preis einstellen, Interessierte können die Räder erwerben. Vom günstigen City-Rad hin zum E-Bike gibt es unterschiedliche Angebote. Unter secondbikelife.de kann man nach Standort und Fahrrad-Art filtern und so das passende Angebot finden.

Auch ein Blick auf Online-Gebrauchtplattformen kann sich lohnen, um ein günstiges Fahrrad zu finden.

Fahrradgeschäfte in Karlsruhe: Durlach, Mühlburg und Co.

Auch wer ein neues Fahrrad sucht, wird in Karlsruhe fündig. Ob normales Rad, E-Bike oder Lasten-Fahrrad– hier finden Sie Fahrradgeschäfte in der Stadt. Der Stand der Öffnungszeiten entspricht dem Artikeldatum.

Innenstadt

Fahrrad Fachgeschäft Strebel & Co.

Adresse: Zirkel 27, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 2 22 36

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 10.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch: geschlossen

Radler Martin

Adresse: Steinstr. 23, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 37 38 90

Öffnungszeiten: Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: ab 8.00 Uhr (nur mit Termin), Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr

An der gleichen Adresse liegt die Radlerhalle Karlsruhe.

Telefon: 0721 66 09 02 75

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 12.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 12.00 - 15.00 Uhr

Rad & Tat Fahrradhandlung GmbH

Adresse: Waldstr. 58, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 2 22 38

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 17.00 Uhr

Südstern Fahrrad

Adresse: Erbprinzenstr. 4, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 3 84 29 70

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 11.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 14.00 Uhr

Der Ritzler

Adresse: Kreuzstr. 33, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 66 53 18 82

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 14.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr

Cycle-Spot

Adresse: Kaiserstraße 11, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 37 32 98

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 17.00 Uhr

Durlach

Fahrrad Schäfer

Adresse: Gritznerstr. 1, 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 4 41 46

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr

Velorep Fahrräder

Adresse: Hauptbahnstr. 5, 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 4 22 73

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

Bicibene Fahrräder

Adresse: Killisfeldstr. 40a, 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 6 29 40 92

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 10.00 - 15.00 Uhr

Grötzingen

Bike-Mike

Adresse: Martin-Luther-Str. 1, 76229 Karlsruhe

Telefon: 0721 48 16 96

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

Grünwinkel

BIKE & OUTDOOR COMPANY

Adresse: Carl-Metz-Str. 3, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 57 04 09 80

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10.00 - 18.00 Uhr

OrangeBikeConcept

Adresse: Durmersheimer Str. 159, 76189 Karlsruhe

Telefon: 0721 96 14 24 81

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 10.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Gazelle

Adresse: Durmersheimer Straße 149, 76189 Karlsruhe

Telefon: 0721 16 17 65 64

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr

Mühlburg

Fahrradhaus Kramer

Adresse: Hardtstr. 9, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 59 43 71

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14.30 - 18.30 Uhr

Misterride

Adresse: Freie Fahrradwerkstatt am Kongresszentrum, Ettlingerstr. 11, 76137 Karlsruhe

Telefon: 01520 3 67 94 23

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: geschlossen

RAD-PUNKT

Adresse: Zietenstr. 83, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 96 69 92 82

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag und Donnerstag: 9.30 - 12.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 13.30 - 18.30 Uhr

Neureut

Schätzles Pedalerie

Adresse: Am alten Bahnhof 26, 76149 Karlsruhe

Telefon: 0721 7 81 74 59

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.30 Uhr, Mittwoch und Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr, Dienstag: geschlossen

Nordweststadt

LUCKY BIKE

Adresse: Wattstraße 15, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 38 13 45 0

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 -19.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 18.00 Uhr

EickerBIKES

Adresse: Neureuter Straße 61, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 86 79 79

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 10.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 18.00 Uhr

Auch zu finden in der Pulverhausstraße 36, 76135 Karlsruhe.

Oststadt

only highend Fahrradladen

Adresse: Veilchenstr. 12, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 2 04 23 17

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 15.00 - 20.00 Uhr

Radwerk

Adresse: Ostring 4, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 62 72 71 7

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 10.00 - 15.00 Uhr

Fahrradshop Cunow

Adresse: Tullastraße 70, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 62 81 497

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 18.00 - 21.00 Uhr

Bike Sport Szene

Adresse: Durlacher Allee 41, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 93 76 73 6

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag: 15.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

Rintheim

DECATHLON

Adresse: Durlacher Allee 111, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 62 88 56 10

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9.00 - 20.00 Uhr

Rüppurr

DoKo Bike Team

Adresse: Rastatter Str. 89, 76199 Karlsruhe

Telefon: 0721 88 13 88

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Südstadt

Südrad-Karlsruhe

Adresse: Baumeisterstr. 23, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 14 54 17 97

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Südweststadt

MK Bikes

Adresse: Bahnhofstr. 9, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 35 73 10

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr, Mittwoch: geschlossen

Hof-Rad Fahrradservice

Adresse: Karlstr. 75, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 85 14 22 39

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 - 13.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 13.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr

The BikeBuddy

Adresse: Ettlinger Str. 43, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721 96 88 35 53

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 11.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch und Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Weststadt

Rumler E-Bikes

Adresse: Kaiserallee 83, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 14 59 69 75

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 10.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

Mikes Bike

Adresse: Sophienstrasse 180, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 85 54 94

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag bis Freitag: 9.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr

Son Cycles