2017 fand das Hook Up Festival zum ersten Mal statt. Damals noch auf dem Messplatz in Karlsruhe. Mittlerweile steht das größte Deutschrap-Festival auf dem Wiesengelände der Messe Rheinstetten.

Wann geht's los beim Hook Up Festival 2023?

Am 19. und 20. Mai, jeweils von 11 Uhr bis etwa 23 Uhr.

Wo findet das Hook Up Festival 2023 statt

Das Hook Up findet als Open-Air-Festival auf dem Wiesengelände der DM Arena/Neue Messe in Rheinstetten statt.

Bühnen

Auf dem Wiesengelände werden zwei Bühnen aufgebaut. 26 Acts werden entweder auf der Mainstage oder der Second Stage performen. Wer auf welcher Bühne und zu welcher Uhrzeit auftreten wird, könnt ihr dem Timetable entnehmen.

Anreise

Anreise mit der Bahn : Wer mit der Bahn zum Hook-Up fahren möchte, der kann an der Haltestelle Marktplatz (Kaiserstraße U) in die S2 Richtung Rheinstetten steigen und dann bis zur Haltestelle Forchheim Leichtsandstraße/Messe Karlsruhe, Rheinstetten fahren. Von dort sind es nur noch ein paar Minuten zu Fuß.

: Wer mit der Bahn zum Hook-Up fahren möchte, der kann an der Haltestelle Marktplatz (Kaiserstraße U) in die S2 Richtung Rheinstetten steigen und dann bis zur Haltestelle Forchheim Leichtsandstraße/Messe Karlsruhe, Rheinstetten fahren. Von dort sind es nur noch ein paar Minuten zu Fuß. Anreise mit dem Auto: Von der A5/A8 ist die Ausfahrt 48 Karlsruhe Süd die richtige. Wer von der A65/B10 kommt, der nimmt die Ausfahrt Nr. 8.

Wer kommt zum Hook Up Festival 2023? Das Line-Up

Das Line-Up ist mit die wichtigste Information, wenn es um ein Festival geht. Am 19. und am 20. Mai 2023 gibt sich die Crème de la Crème der Deutschrap-Szene das Mikro in die Hand.

Hook-Up Karlsruhe: Line-Up am Freitag, 19. Mai

Die Headliner am ersten Festivaltag sind ein Duo. Ihr kennt sie wahrscheinlich spätestens seit ihrem dreiteiligen Album "Palmen aus Plastik": RAF Camora und Bonez MC. Zusätzlich sorgen Acts wie Jamule, Schwester Ewa oder Money Boy für gute Stimmung.

Eine Besonderheit an diesem Tag ist der Auftritt des Contest Gewinners. In einem vorab ausgetragenen Wettbewerb konnten sich auch bis dato unbekannte Rapper versuchen und einen Time-Slot auf der Bühne gewinnen.

Gewinner ist der erst am 9. Mai bekanntgegebene Subasa. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr die Geburtsstunde eines Newcomers miterleben, der im Anschluss voll durch die Decke geht?

Am 19. Mai werden die "Palmen aus Plastik"-Artists RAF Camora und Bonez MC Headliner beim Hook Up Festival 2023 sein.

Hier findet ihr den genauen Timetable für Freitag, den 19. Mai.

Achtung: Es kann noch zu Änderungen kommen.

Uhrzeit Mainstage Uhrzeit Second Stage 11 Uhr bis 14.05 Uhr (DJ Warm Up) DJ Mantineo und DJ Maaleek 11 Uhr bis 13.30 Uhr (DJ Warm Up) DJ Stean und DJ Jeyzin 14.05 Uhr bis 14.35 Uhr Django, Pepo und Kardash 13.40 Uhr bis 14 Uhr Subasa 14.45 Uhr bis 15.10 Uhr HoodBlaq 15.20 Uhr bis 15.50 Uhr Saliou 15.55 Uhr bis 16.25Uhr Schwesta Ewa 16.30 Uhr bis 17 Uhr Nullzweizwei 17.05 Uhr bis 17.40 Uhr PA Sports 17.50 Uhr bis 18.25 Uhr Koushino und Camaeleon 18.30 Uhr bis 19.10 Uhr Jamule 19.15 Uhr bis 19.55 Uhr Liz 20 Uhr bis 21 Uhr SSIO 21.05 Uhr bis 21.50 Uhr Money Boy 21.55 Uhr bis 22.55 Uhr Bonez MC und RAF Camora

Hook-Up Karlsruhe: Line Up am Samstag, 20. Mai

Auch das Line-Up am zweiten Tag kann sich sehen lassen. Headliner ist niemand geringeres als Locosquad-Boss Luciano. Mit über 8 Millionen Spotify-Hörern ist er ein wahres Schwergewicht in der Deutschrap-Szene.

Aber auch Fans von Katja Krasavice, Kool Savas und vielen weiteren werden auf ihre Kosten kommen. Mit Haze und Nimo sind auch Karlsruher Rapper am Start.

Am 20. Mai um 22 Uhr tritt der Locosquad-Boss Luciano himself beim Hook Up Festival 2023 als Headliner auf!

Hier nun auch der Timetable für Samstag, den 20. Mai.

Auch hier gilt, dass es noch zu Änderungen kommen kann.

Uhrzeit Mainstage Uhrzeit Second Stage 11 Uhr bis 13.05 Uhr (DJ Warm Up) Mantineo und Maaleek 11 Uhr bis 13.40 Uhr (DJ Warm Up) DJ Stean und DJ Jeyzin 13.05 Uhr bis 13.35 Uhr KEZ 13.40 Uhr bis 14.10 Uhr Flavio 14.15 Uhr bis 15 Uhr Haze 15.05 Uhr bis 15.30 Uhr 2lade 15.35 Uhr bis 16.20 Uhr Fler 16.25 Uhr bis 16.55 Uhr Lucio 101 17 Uhr bis 17.45 Uhr Nimo 17.50 Uhr bis 18.20 Uhr Lugatti und 9ine 18.25 Uhr bis 19.10 Uhr Katja Krasavice 19.15 Uhr bis 19.55 Uhr Monet192 20 Uhr bis 21 Uhr Kool Savas 21.10 Uhr bis 21.50 Uhr Dardan 21.55 Uhr bis 22.55 Uhr Luciano

Mit Haze ist auch ein Rapper aus Karlsruhe am Start!

Tickets für das Hook Up Festival 2023

Wer noch keine Tickets hat, der sollte sich beeilen, denn die meisten sind schon weg.

Für alle Tickets gilt: Beim Einlass ist die Vorlage eines Ausweisdokuments erforderlich, die Karten sind also nicht übertragbar.

Zusätzlich zu den normalen Ein- und Zweitagestickets gibt es ViP-Tickets. Diese bringen einige Vorteile mit sich, sind aber nur für Personen ab 18 Jahren:

Einlass an der Fastlane

Zugang zum ViP-Bereich + Chill-out-Area

All Inclusive Drinks

4 Freiessen

2 Shishas an der neuen exklusiven Shisha-Bar

separate Tribüne für die Mainstage

ViP-Festival-T-Shirt

Wer überlegt sich so eines zu holen, der sollte sich schnell entscheiden. Laut Aussage der Festival-Betreiber gibt es keine 10 Stück mehr.

2023 ist das Hook Up Festival zurück in Karlsruhe! | Bild: Luca Kempf

2-Tages-Ticket

Die Tickets dieser Kategorie sind für beide Festivaltage gültig.

Wochenendkarte : 139,90 Euro

: 139,90 Euro 5er Gruppenticket (5 Tickets zum Preis von 4): 559,90 Euro

(5 Tickets zum Preis von 4): 559,90 Euro ViP-Ticket: 499,99 Euro

Freitag, 19. Mai

Die Tickets dieser Kategorie sind nur für Freitag, den 19. Mai, gültig.

Tageskarte Freitag: 79,90 Euro

79,90 Euro ViP-Ticket Freitag: 279,90 Euro

Samstag, 20. Mai

Die Tickets dieser Kategorie sind nur für Samstag, den 20. Mai, gültig.

Tageskarte Samstag: ausverkauft (einen Restbestand gibt es bei Eventim)

(einen Restbestand gibt es bei Eventim) ViP-Ticket Samstag: 279,90 Euro

Beim Hook Up Festival 2023 wird eine mega Show gefackelt. | Bild: Luca Kempf

Wertmarken

Wer mag schon anstehen und in der Schlange warten, wenn man in der Zwischenzeit in der Menge den Acts zujubeln kann?

Daher könnt ihr euch im Vorfeld ganz einfach schon Wertmarken für Essen und Trinken kaufen. Sie werden immer im Wert von 20 Euro verkauft, aber ihr könnt euch natürlich so viele davon holen wie ihr wollt.

Das Hook Up Festival 2023 wird wild.

Wie viele Besucher kommen zum Hook Up Festival 2023?

Als Besucher ist es immer etwas schwierig einzuschätzen, wieviele Menschen da um einen herum stehen.

Das Hook Up Festival ist das größte reine Deutsch-Rap Festival Deutschlands.

Nach Schätzungen der Betreiber werden pro Tag an die 10.000 Festival-Fans erwartet.

Auch beim Hook Up Festival 2023 wird wieder eskaliert! | Bild: Luca Kempf

Essen und Trinken beim Hook-Up Festival 2023

Bei einem Festival dürfen zwei Sachen neben guter Musik nicht fehlen: leckeres Essen und kühle Drinks. Das Essen bekommt ihr bei einem der vielen Food-Trucks. Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Drinks gibt es an einer der zahlreichen Bars. Für die Inhaber der ViP-Tickets gibt es die Getränke an der ViP-Bar sogar All Inclusive.

Altersbegrenzung Hook Up Festival

Beim Hören von Musik gibt es keine Altersbegrenzung. Bei Festivals, aus guten Gründen, schon.

Besucher ab einem Alter von 16 Jahren dürfen alleine auf das Festivalgelände.

Jugendliche ab 12 Jahren dürfen nur in Begleitung einer volljährigen Begleitperson auf das Festival und brauchen zusätzlich einen sogenannten Muttizettel .

dürfen nur auf das Festival und brauchen zusätzlich einen sogenannten . Das ist quasi eine unterschriebene Beglaubigung der Erziehungsberechtigten. Muttizettel findet ihr ganz einfach im Internet.

Der Kauf von Tickets ist aber generell nur für Personen ab 16 Jahren erlaubt.

Auch 2023 bringt das Hook Up Festival die Massen nach Karlsruhe! | Bild: Luca Kempf

Hook Up Festival bereits Kult in Karlsruhe

Schon seit 6 Jahren bringt das Hook Up Festival die ganz Großen der deutschen Rapszene nach Karlsruhe. Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ist hier der Aftermovie vom Hook Up Festival 2022: