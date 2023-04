Karlsruhe vor 47 Minuten

Hier wird Wohnungslosen Personen in Karlsruhe geholfen

Wohin mit mir, wenn ich kein Dach (mehr) über dem Kopf habe? Wie in jeder Großstadt gibt es auch in Karlsruhe für solche Fälle einige Anlaufstellen. Wo genau, gibt es hier in der Übersicht.