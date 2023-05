Karlsruhe 08. Mai 2023, 11:49 Uhr

Grashüpfer Festival 2023: Am Epplesee Rheinstetten wird wieder zu Techno gestampft!

Das "Grashüpfer" läutet für Karlsruhe den Festival-Sommer ein. Am 18. Mai 2023 können Besucher zu elektrischer Musik am Baggersee in Rheinstetten feiern. Los geht's um 12 Uhr!