Helau, Alaaf oder wie man im badischen sagt: "Ahoi!". Bunt verkleidete häufen sich endlich wieder nach der Corona-Zwangspause auf den Straßen von Karlsruhe. Der ein oder andere Umzug ist bereits vorbei. Wer aber noch nicht genug vom Fasching feiern hat, der wird vielleicht hier fündig.

Der Kölsche Karneval in der Roten Taube

Fasching, Fastnacht oder doch mal Karneval? Egal, wie man es nennen mag, in der Roten Taube im Westen Karlsruhes geht es am 16. Februar rund. Für die Stimmung am Schmudo wird es einen DJ geben. Der Einlass kostet 5 Euro.

Symbolbild

Adresse

Wann: 16. Februar, ab 18.11 Uhr

Wo: Kriegstrasse 276

Schmudo im Topsy Turvy

Mit DJ Martinez kann am Schmutzigen Donnerstag bis 5 Uhr morgens ordentlich gefeiert werden. Ganz nach dem Motto "Fasching meets Clubbing". Aber: Wer keine Lust auf Kostüme hat, ist trotzdem willkommen!

Adresse

Wann: 16. Februar, ab 22 Uhr

Wo: Hirschstrasse 30

Karneval auf Malle im Topsy Turvy

Am Rosenmontag findet direkt die nächste Faschingsparty im Topsy Turvy statt. Bei der "Rosenmontags-Sause" treffen "Partyknaller" auf "Mallehits". Mit Sangria Eimern und Musik von DJ Giovanni Liotta kann auch am Montag bis 5 Uhr gefeiert werden.

Adresse

Wann: 20. Februar, ab 22 Uhr

Wo: Hirschstrasse 30

Rosenmontag im Kühlen Krug

Für alle Ü30 findet am Rosenmontag im Kühlen Krug eine Faschingsparty statt. Ab 20.30 Uhr kann mit DJ Uwe Dienes gefeiert werden. Eintritt 12 Euro. Für die Party am schmutzigen Donnerstag sind die Tickets inzwischen ausverkauft!

Eine Diskokugel dreht sich bei einer Party. | Bild: Christoph Soeder/dpa

Adresse

Wann: 20. Februar, ab 20.30 Uhr

Wo: Wilhelm-Baur-Strasse 3a

Damensitzung in der Badnerlandhalle

Für alle Frauen gibt es am schmutzigen Donnerstag die Kultsitzung der Karlsruher Fasnacht. Ab 19.11 Uhr beginnt der Einlass. Karten müssen vorher unter karten@mcg-ka.de gekauft werden.

Symbolbild

Adresse

Wann: 16. Februar, ab 19.11 Uhr

Wo: Badnerlandhalle Neureut

Grötzinger Fasenachtsobend

Der Rosenmontag am 20. Februar kann in Grötzingen in der Emil-Arheit-Halle ausgiebig gefeiert werden. Einlass ist ab 19 Uhr und kostet 2 Euro. Für unter 18-Jährige ist der Einlass nur in Begleitung einer Erziehungsberechtigten gestattet.

Verschieden Musikgruppen und die Hexenjugend werden auftreten und ein Hexenballett wird zusehen sein. Zum Tanzen wird ein DJ auflegen.

(Symbolbild) | Bild: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adresse

Wann: 20. Februar, ab 19 Uhr

Wo: Emil-Arheit-Halle Grötzingen

Die Rosenmontags Party in der Stadtmitte

Im Club "Die Stadtmitte" kann am Rosenmontag die 5. Jahreszeit gefeiert werden. Es werden Fastnachtshits, Discohits und Schlager von DJ Tamoria gespielt. Wer verkleidet kommt, erhält am Eingang einen Schnaps. Preise werden seitens des Veranstalters leider nicht genannt.

Adresse

Wann: 20. Februar, ab 21 Uhr

Wo: Baumeisterstrasse 3