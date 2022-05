von (ps/cak)

Bereits seit Februar werde das Modell im Rathaus West in der Kaiserallee 8 in mehreren Phasen getestet. In Ergänzung zu der online-Terminvereinbarung in den Bürgerbüros stelle die Expresshalle ein Angebot dar, bei dem Einwohner bestimmte Anliegen ohne vorherige Terminbuchung erledigen können.

"Wir konzentrieren uns in der Expresshalle auf Verwaltungsleistungen, deren Bearbeitungszeit in der Regel nicht länger als fünf Minuten dauern", erklärt der Leiter des Ordnungs- und Bürgeramts, Maximilian Lipp, und ergänzt: "Das erlaubt uns, den Karlsruherinnen und Karlsruhern ein spontanes Angebot zur Erledigung ihrer Anliegen bereitzustellen."

Abholen beantragter Pässe und Ausweise ohne Termin

Das Angebot umfasste namentlich die Ausstellung von Melde- und Lebensbescheinigung, die Aktivierung der Online-Funktion des Personalausweises nebst Änderung der Ausweis-PIN sowie Anträge für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge. Es soll nummehr durch das bislang eine Terminvereinbarung erfordernde, fortan auch terminungebunden mögliche Abholen beantragter Personalausweise und Reisepässe erweitert werden.

Grundsätzlich liegen zwischen der Beantragung eines Identitätsdokuments und der Abholung mindestens vier bis fünf Wochen. Hintergrund ist der Herstellungsprozess durch die Bundesdruckerei GmbH, die für das Fertigen aller in der Bundesrepublik beantragten Ausweise und Pässe verantwortlich ist.

Aufgrund aktueller Lieferschwierigkeiten ist zurzeit jedoch eher von Wartezeiten zwischen fünf und sechs Wochen auszugehen. Viele beantragte Identitätsdokumente liegen beim Ordnungs- und Bürgeramt schon parat und können in der Expresshalle eben ohne vorherige Terminvereinbarung abgeholt werden. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Kaiserallee 8.