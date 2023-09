Bis zum 30. September sollen unter anderem neue Duschen, Ruheräume und ein neues Kassensystem für die Besucher bereitstehen. Voraussichtlich soll alles in der Zeit klappen, auch wenn "alles sehr eng werden" könnte, meinen die Bäderbetriebe Karlsruhe.

Warum wird gerade jetzt renoviert?

Dennoch sind Zeitpunkt und das Zeitfenster für die Renovierungen bewusst gewählt: "Es handelt sich um die besucherschwächste Zeit für das Europabad - nach den Ferien", erklärt eine Sprecherin der Bäderbetriebe Karlsruhe.

Karlsruhe Schwimmbad in Karlsruhe: Alles Wissenswerte für euren Besuch im Europabad, Fächerbad und Co. Das könnte Sie auch interessieren

Für die Gäste stünden in der Zwischenzeit alle anderen Hallenbäder (Weierhofbad, Grötzingen, Neureut, Vierordtbad und Fächerbad) zur Verfügung.

Warum drei Wochen zu?

Die verhältnismäßig lange Schließung ermögliche es den Betreibern, entsprechend aufwändige Arbeiten am Bad durchzuführen. "Zum Beispiel in der Sauna einen alten Ofen herausreißen und einen neuen einbauen, mit Zuleitungen, Fliesenarbeiten etc.", erklärt eine Sprecherin.

Bild: Europabad Karlsruhe

Ähnlich aufwändig wäre die Installation der neuen Duschen. "Weiterhin werden Schaltschränke getauscht und die Wassertechnik umgebaut", so die Bäderbetriebe. Insgesamt kosten die Renovierungsmaßnahmen rund 1,5 Millionen Euro.