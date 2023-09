"Die Saison der Freibäder Turmbergbad, Rappenwört und Rüppurr endet auch in diesem Jahr wieder am 10. September", teilt Bäderchef Oliver Sternagel auf Anfrage der Redaktion mit. Bis 7. Oktober könne man indes noch weiterhin im Sonnenbad in Karlsruhe -Mühlburg plantschen.

Im Juni und Juli gingen die Karlsruher am häufigsten ins Freibad

Mit der diesjährigen Saison ist Sternagel zufrieden. So habe es weder Badeunfälle, noch Schlägereien gegeben. Zwar sei die Besucherzahl mit dreißigtausend deutlich geringer als im Vorjahr, lege das aber vermutlich an den vielen Regentagen in diesem Sommer. Den größten Besucherantrag habe es in den Monaten Juni und Juli gegeben.

Weiterhin erhöhter Personalmangel in Karlsruhes Freibädern

"Alles in allem sind wir sehr gut durchgekommen. Wir mussten hier und da aber doch auch Mitarbeiter von links nach rechts schieben, damit wir die Bäder öffnen können", sagt Sternagel. So gebe es nach wie vor ein großes Personalproblem. "In Deutschland fehlen 3.000 Schwimmmeister, das merkt man einfach", so Sternagel. Für die kommende Saison hofft er daher auf "ein Wunder" beziehungsweise mehr Personal.